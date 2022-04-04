Bildirilen Soruna Göre AMD Grafik Sürücüsü, İşlemci Ayarlarınızı Değiştiriyor

Yakın zamanda piyasaya sürülen bir AMD grafik sürücüsü, işlemcinizin BIOS ayarlarını değiştirme yeteneğine sahip görünüyor.

Endişe verici gözlem, başlangıçta AMD'nin grafik sürücüsü yazılımı Adrenalin 22.3.1'in ve beraberinde gelen Ryzen Master modülünün, görünüşe göre işlemci yapılandırmasını değiştirmeye çalıştığını bildiren teknoloji uzmanı Igor's Lab tarafından fark edildi. Kullanıcı tarafından böyle bir istek başlatılmasa bile grafik sürücüsü bazı ayarları kurcalıyor gibi görünüyor.

Bir süre sonra Tom's Hardware tarafından da bu sorun doğrulandı ve Reddit kullanıcıları konuyla ilgili daha fazla bilgi sağladı. Ryzen Master SDK ile uyumluluğu nedeniyle, bilgisayar hem AMD tabanlı bir işlemci hem de grafik kartı ile donatıldığında, sürücü belirli sistem ayarlarını değiştirme yeteneği kazanıyor gibi görünüyor. Sorun AMD bileşenleri tarafından desteklenen bir sistemde yukarıda belirtilen sürücüye sahip olan herkeste geçerli. Tom's Hardware, AMD Radeon ekran kartıyla birlikte Intel işlemci çalıştıran makinelerin BIOS'larında açıklanmayan olası değişikliklere maruz kalınmayacağını vurguluyor. Benzer şekilde sisteminiz Nvidia'dan bir grafik kartıyla birlikte Ryzen tabanlı bir işlemciyle donatılmışsa grafik sürücüsünün işlemciniz üzerinde hiçbir kontrolü olmayacaktır.

AMD'nin Grafik Sürücüsü Hangi İşlemci Ayarlarını Değiştiriyor?

Bu sorundan etkilenenler AMD'nin FidelityFX Süper Çözünürlük yükseltme teknolojisini geliştiren bir program olan AMD'nin Adrenalin uygulamasını çalıştıranlar, ekran kartı profillerine girdiklerinde Precision Boost Overdrive (PBO) veya CPU OC ayarının açık olduğunu görecekler.

AMD işlemciler, herhangi bir fiziksel hasarın gerçekleşmesine izin vermeyen bir koruma sistemine sahip. Bununla birlikte Adrenalin'in hâlâ işlemci BIOS'unuza erişebileceği ve ayarları kendi kendine değiştirmeye başlayabileceği bildirildi. Teorik olarak bu, işlemcinizin performansını olumsuz etkileyebilir.

AMD henüz sorunla ilgili bir açıklama yapmadı.