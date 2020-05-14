Bilim Kurulu Üyesi AVM Kuyrukları Hakkında Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde kademeli olarak hayata alınan normalleşme takvimi çerçevesinde açılan alışveriş merkezlerinde yoğun kalabalıkların görülmesi pek çok kişinin tepkisine yol açmıştı. TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan AVM kuyrukları hakkında bazı uyarılarda bulundu.

Yaptığı açıklamalar sırasında yeni tip koronavirüs ile ilgili gelişmelere değinen Prof. Dr. Ahmet Demircan, tespit edilen vaka sayısının ve entübe edilmiş hastaların gittikçe azaldığını vurguladı. Açıklamaları sırasında alışveriş merkezlerinde oluşan yoğunluğa da değinen Demircan, bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

"Ne kadar az hareket olursa bu virüs enfekte edecek kişi bulamıyor. Evde kalırsak virüsün enfekte edeceği kişinin ne kadar az olduğunu sokağa çıkma yasağında da gördük. Bu tecrübeyle sabit oldu. Bazı yerler açılmışken buna amaçsızca yüklenmenin, gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil.

Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp, nokta atışı olarak o mağazaya girip alıp çıkmaktır bunun doğru olanı. Maskeyi lütfen indirmeyin, maskesiz çıkmayın. Açılan berberler olsun, AVM’ler olsun izin verilen yerlerde kurallara tam anlamıyla uyalım ki geri dönüş olmasın. Eğer vaka sayısında artış olursa belki tekrar kısıtlama gelme ihtimali de olabilir.

Lütfen bu imkanları iyi kullanalım gereksizse evimizde oturalım. Hareketi mümkün oldukça azaltalım. Ne kadar hareket az ise virüsün yayılımı ve pozitif çıkan insan sayısı az olur."