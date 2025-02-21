Kripto Para Transferlerinde Alıcı-Gönderici Bilgilerini Paylaşmak Zorunlu Hale Geliyor!

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Türkiye'deki kullanıcılar için oldukça önemli bir duyuruda bulundu. Şirket, kısa bir süre önce ülkemizde yürürlüğe giren yeni bir düzenleme nedeniyle kullanıcıların gelecekte yapacağı tüm kripto para transflerinde ek bilgi sağlaması gerekeceğini açıkladı.

Binance TR tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye'deki kullanıcılar 25 Şubat tarihinden itibaren gerçekleştirecekleri her kripto para çekim ve yatırma işlemlerinde alıcı ve gönderici bilgiilerini belirtmek zorunda olacak.

Yeni Kurallar 25 Şubat'ta Uygulanmaya Başlayacak

Binance TR, 25 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlıklı yeni düzenleme ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirilen çekme ve yatırma işlemlerine yönelik bazı güncellemeler yapacağını duyurdu.

Buna göre, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren Binance TR kullanıcılarının, kripto varlık çekme ve yatırma işlemleri sırasında alıcı veya göndericiye ilişkin ek bilgi sağlamaları gerekecek. Belirtilen tarihten itibaren, platform üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir kripto varlık çekme veya yatırma işleminde, kullanıcılara alıcı veya gönderici bilgilerini talep eden bir mesaj gösterilecek. Öte yandan, itibari varlık çekim işlemleri söz konusu karardan muaf tutulacak.

Binance TR, yaptığı açıklamada söz konusu değişikliklerin kullanıcı deneyimini etkileyebileceğini kabul etmekle birlikte, sürecin mümkün olduğunca sorunsuz ve akıcı ilerlemesini sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.