BioNTech Aşısı Yeni Etkinlik Oranı Açıklandı!

BioNTech aşısı yeni etkinlik oranı duyuruldu. Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer, geliştirdikleri aşının yeni etkinlik oranını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Bu zamana kadar dünya genelinde toplamda 2 milyon 800 bini aşkın insan yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. COVID-19'a karşı geliştirilen aşılar salgını sona erdirmek açısından büyük bir rol oynuyor. Bu sebepten ötürü dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda COVID-19'un İngiltere, İsrail, Brezilya ve Güney Afrika varyantları tespit edilmişti. Daha sonra ülkemize has mutasyon türünün tespit edildiği açıklanmıştı. Son olarak Finlandiya ve Japonya'da da yeni bir mutasyonlu koronavirüs ortaya çıkmıştı. Mutasyonların ortaya çıkmasıyla beraber insanların kafasında aşıların mutasyonlu virüslere karşı etkili olup olmadığı gibi bazı soru işaretleri oluşmuştu.

BioNTech Aşısı Yeni Etkinlik Oranı Nedir?

Biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı. Çalışma kapsamında kasım ayında 44 bin gönüllü üzerinde uygulanan aşının sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre söz konusu aşı, yüzde 91,3 oranında etkinlik oranına sahip. Aşının önceki etkinlik oranı yüzde 95,3 seviyesindeydi.

800 gönüllü üzerinde yapılan çalışmaya göre BioNTech aşısı, B1351 olarak isimlendirilen Güney Afrika varyantına karşı yüzde 100 oranında etkili. Paylaşılan bilgilere göre geliştirilen aşı, COVID-19 virüsüne karşı en az 6 ay boyunca koruma sağlıyor.

Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, yaptığı açıklamada, en az 6 ay boyunca iki doz aşı uygulanan 12 binden fazla kişinin verilerini içeren güncellenmiş sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasal onayına sunacaklarını açıkladı.

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