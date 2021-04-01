Kimler Hangi Koronavirüs Aşısını Yaptırmalı? Uzman Açıkladı!

Kimler hangi koronavirüs aşısını yaptırmalı? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, BioNTech ve CoronaVac aşılarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kimler Hangi Koronavirüs Aşısını Yaptırmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası gelen vatandaşların randevu alırken istedikleri COVID-19 aşısını seçebileceklerini duyurdu. Vatandaşlar artık aşı randevusu alırken BioNTech ve CoronaVac arasında seçim yapabiliyor. Peki, kimler hangi COVID-19 aşısını yaptırması gerekiyor? Prof. Dr. İsmail Balık merak edilen soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. İsmail Balık, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ankara Üniversitesi olarak her iki aşının da Faz 3 çalışmalarına katıldık. Vatandaşlarımız, hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmalı, bu çok önemli. Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor. İngiltere'de sadece BioNTech yapılmadı, Astra-Zeneca da yapıldı" dedi.

Prof. Dr. Balık, "Bizim kullandığımız Sinovac aşısının yapıldığı ülkelerde de ölüm oranlarının ciddi oranda azaldığı görüldü. Bu veri bize de yansıdı, öyle ki Türkiye'de de artık 60 yaş üstünde ağır vakaları görmez hale geldik. Şu anda daha çok 40-60 yaş arasında. O nedenle, hangi aşıyı buluyorsak o aşıyı mutlaka yaptıracağız" şeklinde konuştu.

Söz konusu aşılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Balık, "Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi" ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: