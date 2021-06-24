BioNTech Aşısının Yeni Yan Etkisi Ortaya Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), BioNTech aşısının yeni yan etkisini duyurdu. FDA ayrıca yeni ortaya çıkan yan etkiden en çok hangi yaş grubunun etkilendiğini de açıkladı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

BioNTech Aşısının Yeni Yan Etkisi Nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için aşılar oldukça önemli bir rol oynuyor. Bu sebepten ötürü dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Hürriyet'teki habere göre FDA, Pfizer / BioNTech aşısı ve Moderna aşısı yaptıran kişilerde yeni yan etkinin ortaya çıktığını duyurdu. Aşı yaptıran bazı kişilerde yan etki olarak kalp iltihaplanması meydana geldi. Paylaşılan bilgilere göre yeni yan etki, ikinci doz koronavirüs aşısı yaptıran 30 yaş ve altındaki kişilerde nadir olarak görülüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 30 yaş ve altındaki kişilerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında muhtemel bir ilişki olabileceği yönünde bir açıklama yaptı. CDC ayrıca Pfizer / BioNTech aşısı ve Moderna aşısı yaptıran 30 yaş ve altındaki 1200'ü aşkın kişide kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğünü belirtti.

Dr. Grace Lee, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, görülen kalp kası iltihaplanması vakalarının aşının ardından meydana geldiğini ve ağırlıklı olarak ikinci dozun uygulandığı hafta içerisinde göğüs ağrısı şikayeti ile birlikte ortaya çıktığını söyledi.

Dr. Lee tarafından aktarılan bilgilere göre CDC yetkilileri, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve söz konusu sorunun uzun vadeli olup olmadığını tespit edebilmek için daha fazla veri toplamaya çalışıyor.

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