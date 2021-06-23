Koronavirüs Olduğunun Farkında Olmadan Aşı Olmak Zararlı mı?

Koronavirüs olduğunun farkında olmadan aşı yaptırmak nelere yol açar? COVID-19 olduğunu bilmeyenler aşı yaptırabilir mi? Prof. Dr. Mustafa Çetiner, aşılamaya ilişkin en çok merak edilen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Çetiner tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Olduğunun Farkında Olmadan Aşı Olmanın Tehlikesi Var mı?

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa Çetiner, aşılama ile ilgili en çok merak edilen soruları cevapladı.

"Koronavirüs olduğumun farkında değilim. Aşı olmaya gittim. Test yaptırmadan aşı oldum. Bunun bana bir zarar var mı?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Hayır yani böyle bir uygulama yok. Önce insanlara PCR testi yapıp ondan sonra aşılamak diye bir şey yok. Semptomu olmayan herkesin aşılamaya gitmesi lazım" dedi. Prof. Dr. Çetiner, "Varsa da bir zararı yok değil mi?" sorusuna ise "Hayır" şeklinde yanıt verdi.

"6 - 7 ay önce COVID-19 geçirdim. Ben ne zaman aşı olabilirim?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Çetiner, "6 ay sonra aşılanması gerekiyor. Dünyada bu süreyi kısa tutanlar var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 3 ay sonra diyor ama Türkiye'deki uygulama 6. ayın sonunda" ifadelerini kullandı.

"Emziren annelerin aşı olmasında sakınca var mı?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Çetiner, "Hiçbir sıkıntı yok. Aşı yaptırabilirler. Hatta araştırmalar antikorların bebeğe geçip bebeği de koruduğunu gösterir" şeklinde konuştu.

"Hatırlatma dozunun aynı tip aşıyla mı yapılmalı?" sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Çetiner, hatırlatma dozunun gerektiğini, özellikle Sinovac aşısında 6. ayın sonunda koruyuculuk oranlarının düştüğünü söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"BioNTech'in daha etkili aşı olduğu için daha önerilen aşıdır. Sinovac olanların tam tersine BioNTech olmalarını akıllıca buluyorum ama elimizde çok fazla literatür bilgisi yok. Sinovac yaptıranların 6 ayda tercihen BioNTech yaptırmaları makuldür."

Maske Zorunluluğu Ne Zaman Kalkacak?

Maskelerin ne zaman çıkarılacağına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Çetiner, belli bir toplumsal bağışıklığa ulaşıldığıdna maskelerin çıkarılabileceğini söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: