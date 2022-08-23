Bir Apple Mühendisi, Apple'dan Önemli Verileri Çaldı

Xiaolang Zhang, 2015'ten 2018'e kadar otonom sürüş teknolojisi içeren bir otomobil projesinde çalıştığı Apple'dan ticari sırları çalmaktan suçlu bulundu. Apple'daki işinden ayrıldığında, üstüne Xpeng olarak da bilinen Çinli bir EV markası olan Guangzhou Xiaopeng Motors Technology için çalışacağını söyledi.

Bir araştırma sırasında Apple bahsi geçen çalışanın AirDrop aracılığıyla eşinin dizüstü bilgisayarına yaklaşık 24 GB "son derece sıkıntılı" veri aktardığını ve ayrıca şirketin otonom otomobil laboratuvarından devre kartları ve bir sunucu aldığını belirledi.

Zhang'ın savunma anlaşmasının şartları kamuya açık değil ancak CNBC tarafından paylaşılan bir mahkeme belgesine göre Zhang iddianamesinde listelenen ticari sırların tek bir hırsızlığı için suçlu bulundu. Cezasını belirlemek için 14 Kasım'da bir konferans düzenlenmesi planlanıyor. ABD yasalarına göre ticari sırların çalınması, maksimum 10 yıl hapis cezası ile çarptırılıyor ve CNBC, Zhang'ın çeyrek milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini bildiriyor.

Apple Henüz Herhangi Bir Otonom Sürüşe Sahip Otomobil Tanıtmadı

Apple'dan otomotiv ticari sırlarını çalmakla veya gizli materyalleri Xiaopeng'e aktarmaya çalışmakla suçlanan tek kişi Xialong Zhang değil. 2019'da başka bir eski Apple çalışanı, Apple'ın otomobil projesinden Çin'e kılavuzları, şemaları, diyagramları ve fotoğrafları kaçırmaya çalışmakla suçlandı. CNBC'ye göre onun da davası hâlâ devam ediyor.

Aynı yıl Tesla, eski bir çalışanının Otomatik Pilot sistemiyle ilgili kaynak kodunu iCloud hesabına yüklediğini ve ardından bu bilgiyi Xiaopeng'e götürdüğünü iddia etti. O sırada şirket The Verge'e "herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarına ve gizli bilgilerine saygı duyduğunu" söyledi.

Ticari sır hırsızlığı vakaları birkaç yıl öncesine dayansa da Apple henüz otonom sürüşe sahip bir otomobil tanıtmadı. Son söylentiler 2025'te duyurulabileceğini söylüyor ancak projenin Apple için zor olduğu tahmin ediliyor.