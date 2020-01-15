Bir Devir Sona Erebilir: Avrupa Birliği Lightning Konnektörüne Karşı Çıktı!

Avrupa Birliği hazırladığı yeni kanun ile birlikte Apple için bir devri sona erdirebilir. Yeni kanunla birlikte tek tip şarj yöntemi zorunlu olacak.

Elvada Lightning, Merhaba USB-C

Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı çağrıda akıllı telefon üreticilerinin tek tip şarj yöntemi kullanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Bu konunun üstesinden gelmek için yasama yaklaşımı kullanacağını açıklayan kurul, tüm üreticilerin aynı şarj yöntemini kullanmasını istiyor.

Konu hakkında açıklama yapan Marso Sefcoviç, "Avrupa Birliği Komisyonu cep telefonları için şarj cihazlarının uyumunu kuvvetle destekler. 2009 yılında otuzdan fazla şarj çözümümüz vardı. Şimdi üç ana çözüm. Endüstride yaptığımız tartışmada şu hedefler üzerinde ısrar ediyoruz: “Tüketici kolaylığı”, güven ve birlikte çalışabilirlik , elektronik atıkların azaltılması." dedi.

Siz de muhtemelen her bir cihazınız için ayrı ayrı şarj kablosu taşımak zorunda kalıyorsunuzdur. Bu değişiklikle birlikte en azından Avrupa içerisinde tek tip şarj yöntemi geçerli olacak ve üreticiler en azından bu bölgeler için bu konnektöre destek vermek zorunda kalacak.

Konunun kanunlaşması durumunda bundan en çok etkilenen taraf Apple olacak. Şirketin modelleri uzun süredir USB-C ile gündeme geliyor olsa da buna yönelik bir adımın atıldığını görmemiştik.