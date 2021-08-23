Bitcoin 50.000 Dolar Seviyesini Aştı

Son birkaç ayı olumsuz koşullarda geçiren Bitcoin, 50.000 Dolar seviyesini tekrar aşmayı başardı. Önemli direnç seviyelerinden birisi olarak kabul gören bu sınırın aşılması, kripto paranın geleceğine yönelik yeni senaryoların ortaya çıkmasına neden oldu.

Bitcoin 50.000 Dolar Seviyesini Geçti

Sabah saatlerinde yaşanan artış ile birlikte 50.000 Dolar seviyesini yakalayan kripto para birimi, 16 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Tabii ki yüzde 2,55 oranındaki bu yükselişi başta PayPal olmak üzere çeşitli nedenlere bağlamak mümkün.

Dünyanın en büyük çevrim içi ödeme sistemi olan PayPal, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de kripto para ile ödeme hizmetini kullanıma sundu. Bu adım, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere dolaylı yoldan neredeyse tüm kripto para birimlerini etkilemeyi başardı.

74 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalındı

Japonya'da boy gösteren bir kripto borsası olan Liquid, cüzdanlardaki bir güvenlik ihlali nedeniyle saldırıya uğradığını ve bu yüzden varlık yatırma/çekme işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Firma, Japonya saatiyle Perşembe sabahı paylaştığı bir tweette, sıcak cüzdanlarının tehlikeye atıldığını ve borsadaki varlıkları soğuk cüzdanlara taşıdığını söyledi. "Şu anda araştırıyoruz ve düzenli güncellemeler sağlayacağız. Bu arada para yatırma ve çekme işlemleri askıya alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamayı takip eden bir başka twette ise Liquid, bilgisayar korsanıyla ilişkili olduğuna inanılan Bitcoin, Ethereum, Tron ve XRP'de dört blok zinciri adresi belirtti. Ancak Liquid, tam olarak ne kadar varlığın çalındığını henüz doğrulamadı. Borsa, medya şirketlerinin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Ancak zincir içi veri akışına göre toplamda dört adres, 80 milyon dolardan fazla kripto varlığını kendi hanesine geçirdi. Veri akışını takip eden analistler, işlemlerin tümünün saatler önce başladığı ve açıklama tarihi itibarıyla yaklaşık 74 milyon dolara sahip olduklarını söyledi. Bu rakamın açıklanan resmi verilerle artabileceği düşünülüyor.

Hackerlara ait olduğuna inanılan Bitcoin cüzdanı, birden fazla işlem yaptı ancak yalnızca iki gönderen adresten 4.7 milyon dolar değerinde 106 BTC aldı. Ethereum adresi, son yedi saat içinde 69 milyon dolar değerinde ETH ve çeşitli ERC-20 tokenleri aldı. Tron ve XRP adreslerindeki varlıklar ise toplamda 10 milyon doların üzerine çıktı.