Bitcoin Yüzde 10'a Yakın Değer Kaybetti

Kısa bir süre önce 69.000 Dolar seviyesini gören ve o zamandan bu yana aşağı yönlü bir trend yakalayan Bitcoin, keskin bir düşüş ile 42.500 Dolar seviyesine kadar geriledi. Ocak ayının başından bu yana %10'un üzerinde değer kaybeden kripto para birimi, pek çok yatırımcının pozisyonlarını bozmasına neden oldu.

Bitcoin Neden Düştü?

ABD Merkez Bankası (FED) tutanaklarındaki parasal sıkılaşma vurgusunun etkisi ile değer kaybeden Bitcoin, şu sıralar 42.500 Dolar seviyesinde geziniyor. Bu bakımdan son bir yıldaki yükselişi ile dikkatleri çeken Ethereum da 3.300 Dolar seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Tabii ki düşüş, bu iki kripto paradan fazlasını etkiledi. Örneğin BNB şu anda 460 Dolar seviyesinden işlem görürken, Mana 2.81 Dolar seviyesine kadar çekilmiş durumda.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 14 Aralık ve 15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Yetkililer, istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeni ile ekonomiyi yavaşlatabilmek için faiz oranlarını tahmin edilenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceklerini ve bilançolarındaki varlıkları azaltabileceklerini ifade etti.

Tutanakların ardından 10 Yıllık ABD Hazine Tahvili faizleri %1,71 seviyesine tırmanarak nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ayrıca doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi de yukarı yönlü harekete geçti.

Şu sıralar kripto para birimlerinin nasıl bir yön seyredeceğini tahmin etmek yatırımcılar açısından hiç de kolay değil. Peki siz önümüzdeki günlerdeki seyir hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.