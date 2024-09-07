İki Haftada Rekor Sayıda Sattı: Black Myth: Wukong Oyuncularına Bir Müjde Daha!

Black Myth: Wukong 19 Ağustos'ta hayranların beğenisine sunuldu. Oyun, öylesine beğenildi ki sadece PC ve PlayStation 5 platformlarına rağmen iki hafta gibi kısa bir sürede 18 milyon kopya satmayı başardı. Her geçen dakika satışlarını artırmaya devam eden yapımla ilgili bir güzel haber daha geldi.

Black Myth: Wukong İçin DLC Müjdesi

Geliştirici Game Science'in en büyük dış hissedarlarından Daniel Wu, son yaptığı açıklamada Black Myth: Wukong'un DLC'si için oyuncuların fazla beklemek zorunda kalmayacağını müjdeledi. Hatta Wu'ya göre, DLC oyunun satış hızını artıracak ve satış rakamlarının 30 milyonun üzerine çıkmasını sağlayacak.

Bir diğer detay ise Black Myth: Wukong'un henüz Xbox'ta çıkmamış olması. İddialara göre, PlayStation geliştirici Game Science ile önceden anlaşarak oyunun rakip platforma çıkışını geciktirdi. Hatta, Microsoft'un geçtiğimiz günlerde yapımın Xbox Series S konsoluna optimizasyon sürecinde yaşanan sıkıntılardan dolayı geciktiği iddialarını yalanlaması, Sony ihtimalini daha da güçlendiriyor.

Şu an için Black Myth: Wukong'un Xbox sürümü için bir çıkış tarihi mevcut değil. Ancak, er ya da geç bu oyun Xbox konsollarına da çıkması bekleniyor. Bu durumda oyunun satış rakamları bir platformun daha yelpazeye eklenmesiyle kayda değer bir şekilde artacak.

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