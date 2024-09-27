Black Myth: Wukong'un Sadece Bir Ayda Ulaştığı Satış Rakamı Dudak Uçuklattı!

Piyasaya sürüldüğü günden itibaren milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Black Myth: Wukong ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ünlü rol yapma oyununun yalnızca bir ay içinde ulaştığı satış rakamı açıklandı. Detaylar haberde.

Black Myht: Wukong İlk Ayında 20 milyonun Üzerinde Satış Yaparak Ulaşılması Zor Bir Başarıya İmza Attı!

Çıkışından bu yana bir ay geçmesine rağmen hala en çok oynanan oyunlar listesinde ilk sıralarda yer alan Black Myht: Wukong hakkında ilginç bir açıklama yapıldı. Eski PlayStation CEO’su Ken Kuturagi, Tokyo Game Show isimli bir etkinlikte oyunun ulaştığı dudak uçuklatan cinsten satış rakamını duyurdu. Buna göre Black Myht: Wukong, sadece bir ay gibi bir sürede 20 milyonun üzerinde satış yaparak ulaşılması bir hayli zor bir başarıya imza attı.

Game Science imzalı oyunun ulaştığı satış sayısı, GTA 5'in 24 saat içinde 11 milyon satış yaparak kırdığı rekorla kıyaslandığında oldukça hatrı sayılır bir başarı olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde 2023 yılında piyasaya sürülen Hogwarts Legacy’nin 20 milyon satışa ulaşmasının aylar sürdüğünü düşünürsek, Black Myth: Wukong'un bu alanda önemli bir istatistiğe ulaştığını söylemek mümkün.

Popüler oyunun satış sayısı ile birlikte oynanan platformlar hakkında da bazı bilgiler ortaya çıktı. SteamDB istatistiklerine göre oyun piyasaya sürüldüğünde üç milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Bu oyunculardan 2.4 milyonu oyuna Steam üzerinden erişirken, geri kalanlar ise PS5 kullanıcılarını kapsıyor. Özellikle oyunun en yoğun dönemlerinde oyuncuların yüzde 80'ininin PC platformunda yer aldığı aktarılıyor.

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