Facebook'ta Yeni Dönem: Akışınızı Algoritmaya Yazarak Ayarlayabileceksiniz

Meta Facebook'ta Akış ve Reels önerilerini kullanıcıların kendi sözleriyle ayarlamasını sağlayan yeni araçları kullanıma sunuyor. Your algorithm adlı özellikle kullanıcılar görmek istedikleri konuları yazarak ekleyebiliyor. Şirket bu yazılı tercihleri anlamak için büyük dil modellerinden yararlanıyor. Öneriler de kullanıcının yazdıklarına göre aynı oturum içinde değişiyor. Meta bu adımla akışın alakasız içerikle dolmasının önüne geçmek istiyor.

Facebook'un Your Algorithm Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Your algorithm, kullanıcının ilgi alanlarını tek bir yerde topladığı ayrı bir bölüm. Kullanıcılar bu bölüme Akış ve Reels'te daha sık görmek istedikleri konuları ekleyebiliyor, mevcut ilgi alanlarını düzenleyebiliyor. Bölüme gönderilerdeki üç nokta menüsünden ulaşmak mümkün. Örneğin bir kullanıcı daha çok yemek tarifi ve daha az ünlü haberi görmek istediğini kendi cümleleriyle yazabiliyor. Facebook bu bilgileri kullanıcının platformdaki hareketleriyle birlikte değerlendirip önerileri ayarlıyor.

Şirket gönderilere geri bildirim vermeyi de genişletti. Akış ya da Reels'te bir gönderi için İlgileniyorum veya İlgilenmiyorum seçeneğine dokunan kullanıcıya Facebook ek sorular sorabiliyor. Kullanıcı gönderide neyi sevdiğini ya da sevmediğini, neyi daha çok veya daha az görmek istediğini yazabiliyor. Öneriler aynı oturumda bu cevaplara göre değişiyor.

Facebook Algoritması Neden Değişiyor?

Facebook'un sıralama sistemleri, kullanıcının neyi sevdiğini binlerce sinyalden çıkarıyor. Beğenilen ve yorum yapılan gönderiler ile izlenen videolar bu sinyallerin başında geliyor. Şirketin açıklamasına göre büyük dil modelleri, serbest yazılan bir isteğin arkasındaki ilgiyi, bağlamı ve niyeti anlayabiliyor. Meta bu sayede algoritmanın kullanıcının o andaki isteğine daha hızlı cevap vereceğini savunuyor.

Meta yapay zekâ tarafındaki yatırımlarını ürünlerinin tamamına yayıyor. Şirket bir gün önce, 12 Ekim 2026'da, yapay zekâ ajanları için geliştirdiği Muse Wonder modellerini tanıtmıştı.

Your Algorithm Türkiye'de Kullanılabilecek mi?

Your algorithm ve yeni geri bildirim seçeneklerinin dağıtımı başladı ama Meta özelliğin hangi ülkelerde açılacağına dair bir liste paylaşmadı. Bu tür özellikler genellikle kademeli olarak açıldığı için hesaplara farklı zamanlarda ulaşabilir. Özelliğin hesabınıza gelip gelmediğini görmek için Facebook uygulamasını güncelleyip herhangi bir gönderideki üç nokta menüsünü kontrol edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Facebook akışının son yıllarda takip etmediğim sayfaların videolarıyla dolduğunu düşünüyorum, bu yüzden ne görmek istediğimi yazabilmek doğru bir adım. Asıl soru, algoritmanın bu isteklere ne kadar uzun süre sadık kalacağı. Yine de buraya yazılan her tercih, Meta'nın hesabınızla ilgili topladığı bilgiye ekleniyor. İlgi alanlarınızı yazarken kişisel ayrıntı vermemeye dikkat edin. Özellik hesabınıza geldiğinde önce birkaç konu ekleyip çıkararak akışın nasıl değiştiğini denemenizi, sonra kalıcı tercihlerinizi girmenizi öneririm.