Galaxy A58'in Kameraları Sızdı: 7 Yıllık Makro Kamera Kalabilir

Galaxy A58'in kamera özellikleri, telefonun tanıtımına aylar kala ortaya çıktı. Hollanda merkezli GalaxyClub'ın bilgilerine göre Samsung yeni orta segment telefonunda kamera tarafında büyük bir değişikliğe gitmeyecek. İlk kez 2020'de kullanılan 5 MP makro kamera da yerini koruyacak. Bu da A57'den geçmeyi düşünenler için kamera tarafında pek bir fark kalmayacağı anlamına geliyor.

Galaxy A58'in Kamera Özellikleri Neler?

Sızıntıya göre Galaxy A58'de toplam dört kamera bulunacak. Arka yüzde 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alacak, ön tarafta ise 12 MP kamera kullanılacak. Bu çözünürlükler Galaxy A57 ile aynı. Samsung'un kameralarda daha yeni ya da daha büyük sensörlere geçip geçmeyeceği belli değil.

Kamera Galaxy A57 Galaxy A58 (sızıntı) Ana kamera 50 MP, 1/1.56 inç 50 MP Ultra geniş açı 12 MP, 1/3.06 inç 12 MP Makro 5 MP 5 MP Ön kamera 12 MP, 1/3.2 inç 12 MP

7 Yıllık Makro Kamera Neden Tartışılıyor?

5 MP makro kamera orta segmentte ilk kez 2020'de Galaxy A51 ile geldi. Galaxy A58 2027 baharında tanıtılırsa bu kamera yedi yaşını doldurmuş olacak. Düşük çözünürlüklü bir makro kameranın 2027'de pek işe yaramayacağı da açık. Telefonda yakınlaştırma için ayrı bir telefoto kamera da bulunmayacak.

Galaxy A58 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A57 Mart 2026'da tanıtıldı ve telefon Nisan 2026'da Türkiye'de 30.499 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Aynı takvim korunursa Galaxy A58'in 2027 baharında tanıtılması bekleniyor. Şirket telefonla ilgili resmi bir bilgi paylaşmadı; kameralarla ilgili bilgiler de bu nedenle kesin değil.

Kamera tarafındaki tasarrufun nedeni bellek fiyatlarındaki artış olabilir. Yapay zekâ veri merkezlerinin talebiyle DRAM fiyatları son bir yılda hızla yükseldi ve telefon üreticileri maliyeti başka kalemlerden düşürmeye çalışıyor. Samsung'un A58'de kamera yükseltmesinden vazgeçmesi de bu krizle ilişkilendiriliyor. Kriz tek bir markayla sınırlı değil; üreticiler fiyat artışı ile özellikten kısma arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor.

Editörün Yorumu

Orta segmentte kamera, telefon seçerken en çok bakılan özelliklerden biri. Samsung'un A58'de çözünürlükleri koruması tek başına kötü değil, asıl fark sensör ve görüntü işleme tarafında çıkabilir. Yine de 2027'de 5 MP makro kamera sunmanın kâğıt üzerinde kamera sayısını artırmaktan öte bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Kamera için telefon değiştirecekseniz A58'i beklemek yerine indirime giren A57'ye ya da telefoto kameralı rakiplere bakmanızı öneririm.