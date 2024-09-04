Microsoft, Black Myth: Wukong'un Neden Xbox'a Çıkmadığını Açıkladı!

Black Myth: Wukong kuşkusuz son zamanların en popüler oyunlarından biri. Oyuncular tarafından uzun zamandır merakla beklenen yapım, 20 Ağustos tarihinde PC ve PlayStation için çıkış yaptı. Ancak oyun ne yazık ki Xbox Series X ve S kullanıcılarının beğenisine sunulmadı.

Bu durum için suçlanan ise Xbox Series S oldu. Nispeten zayıf bir donanımla satışa çıkan uygun fiyatlı konsolun oyunun Xbox çıkışını geciktirdiği iddia edilmişti. Şimdi ise Microsoft, bu iddiaları yalanlayarak Black Myth: Wukong'un neden Xbox'a çıkmadığını ortaya çıkardı.

Black Myth: Wukong Neden Xbox'ta Yok

Xbox Series S sadece bütçe dostu olması değil sahip olduğu oyun desteğiyle de dikkat çekiyor. Bunun en büyük nedeni ise Microsoft'un Series X'e çıkan oyunların Series S'e çıkmasını zorunlu tutması. Bu durumun zaman zaman geliştiricileri zorladığı bilnen bir gerçek.

Black Myth: Wukong'un da teknik kısıtlamalara takıldığı ve geliştiricilerin oyunu bu kadar zayıf bir donanıma optimize etmekte zorlandığı söylenmişti. Ancak Microsoft, oyunun Xbox Series X ve S'e çıkması için geliştirici şirket ile aktif şekilde çalıştıklarını ve gecikmenin donanım kaynaklı olmadığını açıkladı.

Bir süredir ortada olan diğer iddia ise PlayStation'ın geliştirici Game Science ile anlaşarak oyunun rakibe çıkmasını geciktirdiği yönündeydi. Microsoft'un donanım yeterli açıklaması sorumlunun Sony olma ihtimalini güçlendirdi.

Her ne kadar bu tip anlaşmalar konsol savaşlarının bir parçası olsa da ne PlayStation ne de Game Science cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.