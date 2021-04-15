Kısa Süreliğine BluTV Ücretsiz Oluyor: Fırsatı Kaçırmayın!

BluTV ücretsiz oluyor. Yerli dijital yayın hizmeti BluTV, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle belirli günlerde tamamen bedava olacak. Böylece herhangi bir ücret ödemeden kütüphanede yer alan tüm içerikler izlenebilecek. Peki, BluTV bedava nasıl izlenir? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ülkemizde oldukça popüler olan dijital yayın platformu BluTV'nin kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde ciddi oranda arttı. Pandemi döneminde vakitlerinin çok büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın platformu üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor.

2015 yılında hizmet vermeye başlayan yerli dijital yayın platformu, resmi Twitter hesabı üzerinden izleyicileri sevindirek bir karar aldı. Alınan karar sonucunda hizmet kısa süreliğine tamamen bedava olacak. Yapılan açıklamaya göre dijital yayın platformu 16, 17 ve 18 Nisan tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde 81 ilin Valiliklerine gönderdiği genelge ile gelen yasakların detayları ortaya çıkmıştı. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması cuma günleri saat 19.00'da başlayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek. BluTV, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16, 17 ve 18 Nisan tarihlerinde içeriklerini ücretsiz olarak kullanıma açma kararı aldı.

Yerli dijital yayın hizmeti tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler" ifadelerine yer verildi.

BluTV Ücretsiz Nasıl İzlenir?

İlk olarak blutv.com web sitesini ziyaret edin.

Üst kısımda yer alan "Ücretsiz izle" kutusuna tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden bilgilerinizi girin ve hemen ardından "Kayıt Ol" butonuna tıklayın.

"Devam et" butonuna tıklayın ve ardından "Onayla" seçeneğini seçin.

Son olarak "İzlemeye Başla" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra platformun kütüphanesinde yer alan 10 bin saatten fazla içerik, canlı yayınlar, S Sport kanalları, çocuk içerikleri ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler. 🎥💙 pic.twitter.com/5bMzZ0j3zg — BluTV (@BluTV) April 14, 2021

Kampanya 18 Nisan tarihine kadar geçerli olduğundan ötürü elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Cihazınızda BluTV uygulaması yoksa aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.