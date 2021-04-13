Ramazan Ayı Yasakları Belli Oldu? İşte Cumhurbaşkanının Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündemdeki başlıkları değerlendiren Erdoğan, Ramazan ayı yasakları hakkında merak edilen soruları cevapladı. Açıklamada, ay boyunca uygulanacak yeni koronavirüs tedbirleri gün yüzüne çıkmış oldu.
Dün itibarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, yeni yasakların geleceğinin sinyalleri verilmişti. Cumhurbaşkanına sunulan "alternatifli yasakların" listesinin hazırlandığını dile getiren Sağlık Bakanı, kararların kabine toplantısında alınacağının altını çizmişti.
Bugün, 18.00TSİ itibarıyla sonlanan kabine toplantısında sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Açıklamalar içinde Ramazan Ayı Koronavirüs tedbirleri de bulunuyordu. Hemen aşağıda alınan yeni tedibrleri görebilirsiniz.
Ramazan Ayı Yasakları Neler Oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından madde madde olarak açıklanan yasakların tamamı ise aşağıdaki gibi sıralandı.
- Bugüne kadar 60 Milyar Türk Lirası destekte bulunuldu.
- Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler sıkışlaştırılacak. Kısmi kapanma uygulamasına geçildi.
- 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında düşüş sağlanması bekleniyor.
- 2 haftalık dönemde hedefler tuturulamazsa, daha sert uygulamalara geçilecek.
- Herkesin aşı olması çağrısı yapıldı.
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecek.
- Hafta içi sokağa çıkma yasakları 19.00 - 05.00 olarak güncellendi.
- Sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak.
- 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.
- Kamuda esnek mesai saatleri yaygınlaştırılacak.
- Hastalığı veya sebebi olan memurlar idari izinli sayılacaklar.
- 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları haricindeki sınıflar uzaktan eğitime geçecekler.
- Yeme-içme hizmeti veren mekanlar, spor salonları ve eğlence merkezleri hizmeti bitiyor.
- Lokantalar sadece paket servis yapabilecekler.
- Kapalı alanlarda yapılan etkinlerler yasaklandı.
- Hoteller sadece müşterilerine açık olacak, kapanmayacaklar.
- Toplu iftar vb. organizasyonlar gerçekleştirelemeyecek.
- Gerekli diğer detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak.
- Yasakların uygulaması yarın akşam başlıyor.
YORUMLAR