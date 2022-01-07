Brave Browser Aktif Kullanıcı Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Paylaşılan rapor ile birlikte Brave Browser aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Bazı istatistiki bilgilerin yer aldığı rapora göre internet kullanıcıları, popüler web tarayıcısı Brave Browser'a oldukça yoğun bir ilgi gösterdi. Rapora ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Brave Browser Aktif Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan ve kısa sürede popüler olabilmeyi başaran Brave Browser isimli internet tarayıcısına ilişkin bir rapor paylaşıldı. 2021 yılına ait bazı istatistiki bilgiler içeren rapor, web tarayıcısının elde ettiği başarıyı gözler önüne serdi.

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan internet tarayıcısının aylık aktif kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Tarayıcı, 2017 yılında 1,2 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına sahip iken 2018 yılında bu sayı 5,9 milyona yükseldi.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2019 yılında 11,2 milyona ulaşırken 2020 yılında ise bu sayı 24,1 milyona yükseldi. Popüler web tarayıcısı, geçtiğimiz yıl 50,2 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Böylelikle internet tarayıcısı, başarısını sürdürmeyi başardı.

Popüler internet tarayıcısı Brave Browser'ın günlük aktif kullanıcı sayısı 15,5 milyona ulaştı. Paylaşılan rapora göre 2021 yılında tarayıcı üzerinden toplamda 2,3 milyar sorgu gerçekleşti. Web tarayıcısının reklam platformunun geliri son 12 ayda 4 kat arttı.

Brave CEO'su ve Kurucu Ortağı Brendan Eich, elde edilen başarıya ilişkin çok önemli açıklamada bulundu. 50 milyon kullanıcıyı geçmenin şirket için muazzam bir kilometre taşı olduğunu belirten Eich, bunun aynı zamanda gözetim ekosistemine alternatif arayan kullanıcılar tarafından yürütülen küresel hareketin güçlü bir teyidi olduğunun altını çizdi.

2020 yılında bu büyümeyi tekrar ikiye katlamayı planladıklarını ifade eden Eich, "Big Tech'in prangalarından arınmış internet vizyonumuzu paylaşan ortaklarla ilişkiler kurarak, ürün yelpazemizi ve ekosistemimizi genişleterek başarılı bir yıl geçirdik" şeklinde konuştu.

Brave Browser Nedir, Güvenli mi, Özellikleri Neler?

Bir internet tarayıcısı olan Brave Browser'ın masaüstü, Android ve iOS sürümleri bulunuyor. Gizliliğe ve güvenliğe önem veren web tarayıcısı, izleyicileri engeller. Tarayıcıda yer alan özelliklerin bir kısmı şu şekildedir:

Veri ve pil tasarrufu

Özel sekmeler

Geçmiş

3. Parti çerez engelleyicisi

Hızlı arama motoru

Yer imlerini senkronize etme

HTTPS Everywhere

Komut dosyası engelleyicisi

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