Starlink Hız Performansı 3. Çeyrekte Nasıldı?

Starlink hız performansı, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla önemli ölçüde gerileme gördü. Hizmet verdiği ülke sayısını arttırırken ve Viasat'ı satın alma planları ile ilgilenirken Speedtest tarafından şu anda altında nasıl bir performans sergilediğini gösteren bir üçüncü çeyrek raporu yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde internete bağlanmak için Starlink'in uydu internet hizmetini kullanan tüketiciler muhtemelen 2021 yılının üçüncü çeyreği ile ikinci çeyreği karşılaştırırken performansın aynı noktada kaldığını fark edecek.

Starlink'in ortalama indirme (download) hızı 2021 yılının ikinci çeyreğinde 97,23 Mbps iken aynı yılın üçüncü çeyreğinde bu indirme hızı 87,25 Mbps oldu. Bunun en önemli sebebinin kullanıcı sayısının artması olduğu düşünülüyor.

Amerikan uydu şirketi SpaceX'e dayanan Starlink'in hemen ardından HughesNet geldi fakat 19,30 Mbps ortalama indirme hızı ile Starlink'in oldukça gerisinde kaldı. HughesNet'ten sonra ise 18,75 Mbps ile Viasat geldi. Bu internet sağlayıcılarının ortalama indirme hızında çeyrekten çeyreğe ne kadar artış yaşandığını bilmek isterseniz ikinci çeyrekte 115,22 Mbps olan ortalama indirme hızı bu çeyrekte 119,84 Mbps'e çıktı.

Üçüncü çeyrekte Starlink'in ortalama yükleme (upload) hızı 13,54 Mbps'ti. Starlink'i sırasıyla 2,96 Mbps ile Viasat ve 2,54 Mbps ile HughesNet takip etti.

Starlink Bölgeden Bölgeye Nasıl Performans Gösterdi?

Starlink, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Avustralya'da Viasat'tan çok daha iyi performans sergiledi. Starlink'in ortalama indirme hızı 138,12 Mbps, ortalama yükleme hızı 22,63 Mbps olarak açıklanırken Viasat'ın ortalama indirme hızının 15,60 Mbps, ortalama yükleme hızının 1,04 Mbps olduğu belirtildi.

Starlink'in en iyi performans gösterdiği başka bir ülkenin de Belçika olduğu söylenebilir. Starlink'in Belçika'da ortalama yükleme hızı, üçüncü çeyrekte 127,46 Mbps, ortalama yükleme hızı ise 16,73 Mbps'ti.

Genel olarak bakıldığında Starlink, hız performansı bakımından üçüncü çeyrekte biraz gerileme gördü. Bu sebeple üçüncü çeyrekteki performansın ikinci çeyrekteki performansın yanında çok da iyi olduğu söylenemez.

Peki, sizin Speedtest tarafından hazırlanan raporda yer verilen Starlink performansı hakkında düşünceleriniz neler? Bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından hem bizimle hem de okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.