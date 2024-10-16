Türkiye yine depremle sarsıldı. Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5,9 olan deprem hem bölgede hem de Türkiye'de büyük bir paniğe neden oldu. Şimdilik ucuz atlatılmış gibi görünen depremle ilgili resmi kurumlar da hızla harekete geçti. Bu kurumlar arasında bulunan BTK, Malatya'da deprem bölgesindeki vatandaşların telefonlarına acil iletişim ihtiyaçları için internet, konuşma ve SMS tanımlandı. İşte detaylar!

BTK'dan Deprem Bölgesindeki Vatandaşlara Ücretsiz İnternet, Konuşma ve SMS!

Bir deprem anında pek çoğumuzun yaptığı ilk şey sevdiklerimizle iletişime geçmek. Onların iyi ve güvende olduğunu bilmek bizler için o an herhangi bir şeyden daha önemli. Durumun farkında olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK, hızla harekete geçerek deprem bölgesindeki insanların temel iletişim ihtiyaçlarında kesinti olmadığından emin olmak için harekete geçti.

Bölgedeki kullanıcılara ücretsiz faydalanabilecekleri internet, konuşma ve SMS tanımlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Malatya deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza, acil iletişim ihtiyaçları için operatörlerimiz tarafından ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Ne yazık ki BTK'nın bu hamlesine karşın bölgede mobil haberleşmede yoğunluk nedeniyle sorunlar yaşandığı bildirildi. Bu da akıllara Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi "operatörler hazır değil miydi?" sorusunu getirdi. Konuyla ilgili remsi bir açıklama ise henüz gelmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise depremin öne bilançosunu paylaştı. Buna göre,112 Acil Çağrı Merkezi'ne 374 ihbar gelirken, bunların 341’i bilgi, kalan 33’ü ise yardım amaçlı yapıldı. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Neyse ki herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.