6000 mAh Bataryalı Ucuz Android Telefon Tanıtıldı

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Zeno 300 tanıtıldı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz, yüksek batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Cihaz bu sayede uzun pil ömrü sunacak.

Zeno 300'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,56 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T7100

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

İşletim Sistemi: Android 16 (Go Edition)

Zeno 300'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

Zeno 300'ün İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T7100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Subway Surfers City, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Bu işlemcide 1.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Zeno 300'ün Kamera Özellikleri Neler?

Zeno 300'ün arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Zeno 100'de de 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Zeno 300'ün Bataryası Kaç mAh?

Zeno 300'de 6.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Zeno 100'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Zeno 300 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Itel S23 satılıyor ancak Itel A100 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Zeno 300'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Zeno 300'ünTürkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Zeno 300'ün Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 (Go Edition) ile birlikte gelen Zeno 300 için 100 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 898 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Bu arada telefonun 6.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.