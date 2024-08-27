BTK'dan Tiktok ve Microsoft Edge Kullanıcılarına Uyarı: Güvenlik Açığı Var!

BTK bünyesi altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), TikTok ve Microsoft Edge platformlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısında bulundu. USOM'a göre kullanıcılar, her iki platformu da vakit kaybetmeden güncellemeli. Detaylar haberde.

BTK ve USOM, Tiktok ve Microsoft Edge'te Güvenlik Açığı Tespit Etti!

Kısa bir süre önce dünyaca ünlü iki platform için bir uyarı bildirimi yayınlayan USOM, TikTok’un Android uygulamasında bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu. Konu hakkında Hackerone.com ve Nvd.nist.gov platformlarını kaynak gösteren kurum, sosyal medya devi için “Güvenlik Zafiyeti” uyarısını veriyor. USOM, Tiktok'un 34.5.5 ve daha eski versiyonlarında yer alan söz konusu güvenlik açığından zarar görmemek için uygulamanın en son sürümünün indirilmesini öneriyor.

USOM Tiktok platformunun yanı sıra Microsoft Edge tarayıcısı için de bir güvenlik bildirimi yayınladı. Microsoft Edge’deki bellek bozulmasına yol açan güvenlik açığının son yayınlanan güncelleme ile giderildiği duyuruldu. Platformun son sürümünün kullanımasını öneren kurum, kullanıcılara ve sistem yöneticilerine ilgili güvenlik bültenini incelemelerini ve gerekli güncellemelerin vakit kaybetmeden yapılmasını tavsiye ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...