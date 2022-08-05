Bu Yıl Müfredata Eklenecek Yeni Ders Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'deki İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı ve gelecek yıl müfredata eklenecek yeni ders de dâhil olmak üzere önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Müfredatın üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ve 'Kültür Tarihi' adında yeni bir dersi ekleyeceklerini açıklayan Bakan Özer, öğrencilerin Kültür Tarihi'ni daha iyi öğreneceklerini ve kültürlerini zenginleştirecekleri bir alan oluşturmak adına bu önemli adımları attıklarını söyledi.

Hazırlıkların bitmeye yakın olduğunu ve öğretmenler bazında gerekli eğitimlerin tamamlanmasıyla müfredata Kültür Tarihi dersini kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Özer, meslek liseleriyle ilgili de bir dizi açıklamada bulundu.

Kültür Tarihi Müfredata Yeni Ders Olarak Ekleniyor

"Meslek liseleri nerelere geldi. Akademik olarak başarılı öğrencilerin %1'lik başarı diliminden öğrenciler meslek liselerini tercih etti. Üretim kapasitesi arttı, ihracat yapmaya başladık. En önemli adımı ise mesleki eğitim merkezlerinde attık. Bir adım daha atacağız. Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız."

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