Burger King 'Akşamdan Kalma' Olanlara İndirim Yapmaya Başladı!

Burger King'in Brezilya şubesi bu hafta "Hangover Whopper" adını verdiği ve Noel ile Yeni Yıl arasında alkollü kişileri yüz tanıma özelliğiyle tanıyan ve onlar için özel kupon sağlayan yeni sistemini duyurdu.

Yapmanız gereken tek şey gözlerinizi kameraya tutmak ve şirket, yüz tarama yazılımının ne kadar akşamdan kalma göründüğünüze karar vereceğini ve buna uygun bir kupon dağıtacağını söylüyor.

Burger King Brezilya Şubesinden İlginç Kampanya

Burger King kampanyayı bir video ile duyurdu ve kampanyanın 2 Ocak'a kadar devam edeceğini söyledi.

İndirimler yalnızca Brezilya'daki teslimat siparişlerinde geçerli ancak yüz taraması, şirketin mobil uygulamasının yanı sıra özel bir web sitesinde de yapılıyor.

Son dönemde dünya genelinde yüz tanıma sistemlerinin kullanıldığı araçların yaptığı hatalar nedeniyle bu sistemlere olan güven azalmış ve kullanımları tartışmalı bir hâl almış olsa da Burger King, kullanıcıların fotoğraflarını hiçbir yerle paylaşmayacağına söz veriyor ve bunları reklam ya da akşamdan kalma aracını çalıştırmak dışında herhangi bir amaçla kullanmayacağını söylüyor.

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