Büyük Ekranlı iMac Gelecek Mi? İşte Son Bilgiler!

Apple, Intel işlemcilere veda ederek kendi işlemcilerine geçiş yaptığı dönemde 21,5 inç ve 27 inç iMac modellerini satıştan kaldırarak iMac'te 24 inç ekran boyutunu standart hale getirdi. Şu anda bir iMac satın almak istediğinizde 24 inç dışında herhangi bir ekran seçeneği bulunmuyor.

Tabii birçok kullanıcı bu ekran boyutunu yetersiz bulduğu için 27 inç iMac'in geri dönmesini istiyor. Hatta 30 veya 32 inçlik bir seçeneğin piyasaya sürülmesini isteyenlerin sayısı da azımsanamayacak seviyede.

27 inç iMac Bekleyenleri Sevindirecek Haber!

27 inç iMac'in üretiminin durdurulmasının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen büyük ekranlı iMac için hala umut var. Apple konusundaki analizleri ile tanınan Mark Gurma bu haftaki Power On bülteninde Apple'ın profesyonel pazara "ilgi duymaya devam ettiğini" ve gelecekte daha büyük ekranlı bir iMac'in gelebileceğini belirtti.

Profesyonel pazar için öncelik yeni Mac Studio ve Mac Pro modellerinde olacak. Bu modeller piyasaya sürüldükten sonra daha büyük ekranlı bir iMac karşımıza çıkabilir.

Tedarik zinciri ve Apple sözcükleri yan yana geldiğinde en popüler isim olan Ming-Chi Kuo'da "üst düzey 32 inç mini LED ekranlı bir iMac"in 2025'te piyasaya sürüleceğine inanıyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın üzerinden uzun süre geçmiş olsa da Apple'ın kapalı kapılar arkasında bir çalışma yürüttüğü ortada.

Özetlemek gerekirse Apple Silicon işlemcilerden güç alan daha büyük ekranlı bir iMac fikri halen gündemde. Ancak bunun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair elimizde somut bir veri bulunmuyor.