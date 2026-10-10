Mario Kart World'e Ucuz Rakip: Sonic Racing CrossWorlds 30 Dolar Ucuzladı

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Sega, yarış oyunu Sonic Racing CrossWorlds'ün fiyatını kalıcı olarak düşürdü. Standart sürümün fiyatı 70 dolardan 40 dolara indi. Şirket aynı gün oyunun ikinci yıl planını da paylaştı. Yeni içerikler 3 Kasım 2026'da gelmeye başlayacak ve listede Final Fantasy'den Persona'ya birçok tanıdık isim var.

Sonic Racing CrossWorlds Ne Kadar Ucuzladı?

Sega'nın yeni fiyatlarına göre standart sürüm 40 dolar, Digital Deluxe sürüm ise 60 dolar. Bu bir kampanya değil, kalıcı indirim. Steam Türkiye mağazasında oyun 10 Ekim 2026 itibarıyla 34,99 dolara satılıyor.

İkinci Yılda Hangi İçerikler Ücretsiz?

Sega dört içeriği bütün oyunculara ücretsiz verecek. Bayonetta 3 Kasım 2026'da, McLaren aracı kasımda, Persona 3 Reload'dan Aigis ise 2027 başında gelecek. Oyuncuları birebir karşı karşıya getiren Duel modu da ücretsiz içerikler arasında. Bayonetta'yı bu modu oynayarak açabileceksiniz.

Season Pass 2'de Neler Var?

Season Pass 2'nin fiyatı 29,99 dolar, Steam Türkiye'deki fiyatı ise 24,99 dolar. Paket şu içerikleri kapsıyor:

Godzilla (3 Kasım 2026): Godzilla'nın saldırısından kaçarak yarışılan Godzilla Escape pisti, Godzilla, King Ghidorah ve Mothra temalı araçlar

Evangelion (Ocak 2027)

Sanrio Puroland, Hello Kitty ve Kuromi (2027'nin ikinci çeyreği)

Segaland (2027'nin üçüncü çeyreği)

Midgar, Final Fantasy VII Remake (2027'nin üçüncü çeyreği)

Reload Revival Royal, Persona (2027'nin dördüncü çeyreği)

Season Pass 1 ve Season Pass 2'ye birlikte sahip olan oyuncular bonus olarak Super Shadow'u da alacak.

Editörün Yorumu

Çıkışından bir yıl sonra gelen yüzde 40'ı aşan kalıcı indirim, Sega'nın oyuncu tabanını büyütmek istediğini gösteriyor. Ama oyuncu açısından tablo iyi: Mario Kart World'e Switch 2 almadan alternatif arayanlar için CrossWorlds artık çok daha mantıklı bir fiyatta. Ücretli paketlerde lisanslı karakterler ağır basıyor, bu da fiyatı hızla şişirebilir. Oyunu henüz almadıysanız şimdi standart sürümü alın, Season Pass 2 için Midgar ve Persona paketlerinin içeriği netleşene kadar bekleyin.