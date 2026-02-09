BYD'nin Şarj Hızıyla Konuşulacak Arabası Yolda! İlk Görüntüler Geldi

BYD, yeni elektrikli otomobili Seal 08'in kış testlerinden ilk resmî görüntüleri yayınladı. Bu paylaşılan fotoğraflarla beraber aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında da önemli ipuçları elde edildi. Ayrıca arabanın önemli özelliklerini de ortaya çıkardı. Görünüşe göre âdeta gözünüz kulağınız olacak bir sedan geliyor.

BYD Seal 08'in Kış Testlerine Devam Ediliyor

BYD Seal 08, yere yakın bir tasarımla birlikte geliyor. İçe gömülü kapı kolları, keskin farları ile sade ve keskin bir duruş oluşturuyor. Aracın ön kısmı uzun, arka kısmı ise daha kısa tutuluyor. Ayrıca ön camın üst tarafındaki LiDAR sensörü gözlerden kaçmıyor. BYD'nin gelişmiş sürüş destek sistemi sayesinde gece zifiri karanlıkta ya da sisli havada bile önünüzdeki engelleri fark edebileceksiniz.

BYD'nin Ocean S konsepti üzerine inşa edilen bu otomobilin ikinci nesil Blade batarya teknolojisi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca megawatt hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor. Bu söylentiler eğer doğru çıkarsa aracın uygun bir şarj istasyonunda sadece 10 ila 15 dakika gibi kısa bir süre içinde size yüzlerce kilometre menzil sunması mümkün.

Bu arada markanın ileriye yönelik planlarında Seal 09 ve Sealion 09 modelleri de yer alıyor. Şu anda Ocean serisi, Seal, Sealion, Seagull ve Dolphin modellerinden oluşuyor. Seri 2025 yılında 2,22 milyonluk satış miktarına ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 14,05 oranında bir artış kaydedildi. 2021 yılındaki lansmandan bu yana ise toplam satışlar 6,2 milyon adedin üzerine çıktı.

En önemli başarılardan biri, BYD Seagull ile elde edildi. Piyasaya sürülmesinden bu yana 1,28 milyondan fazla satış yapıldı ki 529 bin 500'ü 2025 yılında satıldı. Seal serisi ise 2025 yılında 518 bin 400 satış miktarına ulaştı. İkisi arasında çok az bir fark bulunuyor.

BYD Seal 08 Ne Zaman Tanıtılacak?

BYD Seal 06'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani Mart ayı bitmeden önce arabanın tanıtımının resmen gerçekleştirileceği öngörülüyor. Seal 08'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şu anlık belli değil ancak markanın yeni modellerini Çin lansmanından genellikle 6-12 ay içinde küresel pazara getirdiğini göz önünde bulunduracak olursak aracı Türkiye'ye getirme kararı alınsa dahi bunun gerçekleşmesi en az 2027 yılını bulacaktıtr.