Geely, Yeni Elektrikli Arabasını Tanıttı! 1.704 KM Menzil Sunuyor

Geely, yeni uzun menzilli modeli Boyue EREV'yi tanıttı. 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunan otomobil, keyifli ve konfor odaklı bir yolculuk yapmayı mümkün hâle getiren tasarım standartlarına bağlı kalınarak geliştirildi. Tüm teknik özellikleri henüz açıklığa kavuşturulmasa da mevcut veriler, aracın beklentilere etkileyici özelliklerle karşılık vereceğini gösteriyor.

Geely Boyue EREV Özellikleri

Geely Boyue EREV, dış tasarım açısından birkaç değişiklik haricinde markanın 2023 yılında sergilediği Ruilan 7 modeline benziyor. Ön tarafta bir taraftan diğer tarafa uzanan ince bir aydınlatma sistemi mevcut olan aracın boyutları henüz paylaşılmadı ancak söz konusu modeli baz alması nedeniyle ölçülerde de benzerlik olması muhtemel.

Bilmeyenler için Rulian 7, 4690 mm uzunluğa, 18922 mm genişliğe ve 1650 mm yükseliğe sahip. Ayrıca ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 2775 mm mesafe bulunuyor. Temel alınan bu araçtan farklı olarak iç tarafta açık kahverengi koltuklar yer alıyor. Ayrıca büyük bir ekran içeriyor. Genel olarak iç kısmın geniş ve ferah tutulduğu görülüyor.

Flyme Sound ses teknolojisi ile birlikte gelen araba, sadece elektrik ile 375 kilometre yol gidebiliyor. Toplam menzil ise 1525 kilometreyi buluyor. Bu bakımdan 1.704 kilometreye kadar menzil sunan XPeng G7 EREV'nin de karşısında bir rakip olarak konumlandığı söylenebilir.

Bu yüksek menzil her ne kadar etkileyici olsa da arabanın batarya kapasitesi, şarj performansı, ne kadar süre içinde hızlandığı ve diğer önemli detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla genel performans hakkında şimdilik kapsamlı bir yorum yapmak mümkün değil. Bu arada Geely'nin Türkiye'ye "yakında" döneceği söyleniyor. Model küresel pazarda Starray ismiyle satıldığı için bu model de eğer Türkiye'ye gelirse Starray ismine sahip olacak.