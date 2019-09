Call of Duty: Black Ops 4 Operation Dark Divide İçerikleri Geliyor

Call of Duty: Modern Warfare için çıkış zamanının yaklaştığı şu günlerde, Call of Duty: Black Ops 4 de bayrağı selefine devretmeye hazırlanıyor. Bu hazırlık aşamasında da Treyarch Studios sıradaki sezonun duyurusunu yaptı. Operation Dark Divide önümüzdeki hafta öncelikli olarak PlayStation 4 için yayınlanacak.

Operation Dark Divide comes to #BlackOps4 September 23rd on PS4, with other platforms to follow. pic.twitter.com/U5d9DwiLTT