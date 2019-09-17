Call of Duty: Black Ops 4 Operation Dark Divide İçerikleri Geliyor

Call of Duty: Modern Warfare için çıkış zamanının yaklaştığı şu günlerde, Call of Duty: Black Ops 4 de bayrağı selefine devretmeye hazırlanıyor. Bu hazırlık aşamasında da Treyarch Studios sıradaki sezonun duyurusunu yaptı. Operation Dark Divide önümüzdeki hafta öncelikli olarak PlayStation 4 için yayınlanacak.

Heroes will rise.



Operation Dark Divide comes to #BlackOps4 September 23rd on PS4, with other platforms to follow. pic.twitter.com/U5d9DwiLTT — Call of Duty (@CallofDuty) 16 Eylül 2019

Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, Operation Dark Divide PlayStation 4 için 23 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak. Sony ile Activision arasındaki anlaşma gereği bu içerikler PC ve Xbox One için bir hafta sonra yayınlanacak. Yani bu iki platforma sahip olan oyuncuların 30 Eylül 2019 tarihini beklemeleri gerekecek.

Şimdilik yeni sezonun içerikleri hakkında bir bilgi yer almıyor ama Zombies için yeni bir harita ve Multiplayer için yeni mekanlar içereceği söyleniyor.

Operation Grand Heist, Operation Spectre Rising gibi önceki sezonlar yeni Specialist birimleri, yeni kıyafetler, yeni silahlar, Black Market için yeni Tier'lar ve sezonun temasına bağlı olarak görünümü değiştirilen haritalar görmüştük. Benzerlerinin Operation Dark Divide sezonu ile geleceğini tahmin edebiliriz ama yine de Treyarch Studios tarafından yapılan duyuruyu ve paylaşılacak olan detayları beklemek en doğrusu olacaktır. Gelişmeler için bizi takipte kalın.