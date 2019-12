Call of Duty: Mobile Çocuklar için Ne Kadar Güvenli?

Call of Duty tüm zamanların en popüler video oyunlarından biridir. Günümüzde milyonlarca oyuncu çoklu oyuncu modu olan, şiddet içeren oyunları oynamayı tercih ediyor. Call of Duty: Mobile yetişkinlere yönelik içerik barındırdığından ötürü 17 yaş ve üstü için derecelendirilmiştir.

Bu oyunun çocuklar için oldukça bağımlılık yapabileceğini ebeveynlerin bilmeleri gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2018 yılında oyun bağımlılığının psikolojik bir sorun olduğunu belirtti. Oyun bağımlılığı olan insanlar video oyunlarını oynamak için harcadıkları zamanı kontrol etmekte büyük zorluklar çekmektedir. Call of Duty: Mobile oynaması ücretsizdir ancak uygulama içi satın alma seçeneği de bulunmaktadır.

Call of Duty: Mobile Nedir?

Call of Duty: Mobile, Call of Duty serisinin iOS ve Android cihazlar için geliştirilen ücretsiz bir sürümüdür. Piyasaya sürülmesinden sonraki üç gün içinde 35 milyondan fazla indirme aldı ve bir hafta sonra 100 milyon indirme sayısına ulaştı. Çocuğunuz Fortnite ya da PUBG gibi oyunlar oynuyor ise muhtemelen Call of Duty: Mobile'ı da oynamak isteyecektir.

Oyunda yer alan battle royale modu Fortnite'a çok benziyor. 100 oyuncu haritanın herhangi bir yerine paraşüt ile atlıyor ve ayakta kalan son kişi maçı kazanıyor. Kullanıcılar ikili olarak ya da 4 kişilik bir takımda oynayabilmektedir. Sohbet için yazı ya da mikrofon kullanılabilir.

Ebeveynlerin Neden İlgilenmesi Gerekiyor?

Call of Duty: Mobile inanılmaz derecede popülerdir.

Çocuğunuz kulaklık takılı bir şekilde video oyunları oynarken onunla aynı odada olsanız dahi çocuğunuz sizi duymayacaktır.

Çocuklar Call of Duty: Mobile gibi çoklu oyuncu modu olan oyunlar oynadıklarında istemeden kötü sözler duyabilirler.

Ebeveynler Bu Konu Hakkında Ne Yapabilir?