Call of Duty: Modern Warfare'da Price ve Soap'tan Fazlası Geri Dönecek

Birçok oyuncu için Call of Duty serisinin en kalitelisi olarak kabul edilen Call of Duty 4: Modern Warfare oyunun sil baştan yapımı Call of Duty: Modern Warfare önümüzdeki Ekim ayında satışa sunulacak. Ancak bahsi geçen 'sil baştan'ın tam anlamıyla değil hafiften olacağını belirtelim. Bu bağlamda Captain Price da geri dönecek. Ne var ki geri dönecek karakterin o olmayacağı ortaya çıktı. Yeni oyun ile daha başka tanıdık isimler de geri dönüş yapacaklar.

Call of Duty: Modern Warfare hafiften bir sil baştan yapım olacak olsa da bizleri tamamıyla farklı bir hikaye ile karşılayacağını biliyoruz. Bununla birlikte orijinal oyundaki karakterlerimiz de beklenebileceği üzere farklı bir yapıda konuya dahil olacaklar. Bildiğiniz gibi yeni oyunda Captain Price haricinde John 'Soap' McTavish karakterinin de geri döneceğini biliyoruz ama fazlasının olacağını da öğrenmiş olduk.

Geçtiğimiz günlerde Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Sizlerle haberini paylaştığımız Gunfight modunun 4K oynanış videosu ile ilgili bu paylaşıma cevaben Twitter kullanıcısı DarkCrimson406, bu iki karakter dışında başka tanıdık yüzler görüp görmeyeceğimizi sordu. Kurosaki'nin cevabı sadece "Evet." oldu.

Yep. — Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) 19 Temmuz 2019

Bu cevap sizin de gördüğünüz üzere yoruma kapalı bir cevap. Çünkü kesin bir yanıt almış olduk ama kimlerin geri döneceğine dair herhangi bir bilgi veya ipucu sunmuyor. Haliyle şimdilik sadece tahminde bulunabiliriz. Bakalım orijinal oyundaki karakterlerin kaçı bu sil baştan yapımda karşımıza çıkacak? MacMillan ve Nikolai gibi isimleri de görebilecek miyiz?