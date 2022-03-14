Can Sıkıcı Windows 11 Sorunu Nihayet Düzeltildi

Windows 11'de bazı kullanıcılar dosya gezgini veya masaüstü üzerindeki sağ tıklamalarında bir süredir yavaş performans yaşıyordu ve Microsoft bu sorunu fark ettiğini doğrulamıştı. Sağ tık menüsünün hızı işletim sisteminin en son önizlemesiyle nihayet iyileştirildi.

Build 22572, Dosya Gezgini'nde fareye sağ tıkladığınızda (yani, bir dosya veya klasör üzerindeki herhangi bir yerde) görüntülenen yavaş sağ tık menüsü hatasını çözme çalışmaları da dâhil olmak üzere bir dizi iyileştirme ve düzeltmeyle geçen hafta beta kullanıcılarına piyasaya sürüldü.

Açıklama İlk Olarak Reddit'ten Geldi

Microsoft yazılım mühendisi Jen Gentleman, Reddit'te sağ tıklama performansının arttığını belirtti. Gentleman, en son önizleme sürümüyle sağ tık menüsünün daha hızlı hissettirdiğini fark eden bir kullanıcının Windows 11 testi sonrası yanıt olarak şunları söyledi: "Sağ tık menüsü performansını iyileştirmek için 22572 ile bazı çalışmalar yaptık ve artık daha hızlı hissettirdiğini duyduğumuza çok sevindik." Başka bir alt başlıkta bir Reddit kullanıcısı ise 22572 derlemesi için sürüm notlarının Microsoft'un "sağ tık menüsü performansına yardımcı olmak için bazı iyileştirmeler yaptığını" belirttiğine dikkat çekti.

Daha önce bazı Windows 11 kullanıcıları sağ tık menüsü gelmeden önce sağ tıkladıklarında bir veya iki tam saniyeye varan gecikmelerden şikayet ediyordu, ki bu işletim sisteminin korkunç derecede tepkisiz kalmasına neden oluyordu. Neyse ki bu sorun Microsoft'un resmi duyuruları ve bu Reddit başlığındaki ilgili birden fazla raporla büyük ölçüde giderilmiş görünüyor.