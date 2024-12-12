Son Dakika: Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Bulunduğu coğrafya nedeniyle bir deprem ülkesi olan Türkiye, yine sallandı. Ülkemiz, Çanakkale çevresinde hissedilen ve merkezinin Saroz Körfezi olduğu tahmin edilen 4.6 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Şimdilik can ve mal kaybı konusunda bir bilgi ise ne yazık ki yok. Ancak tahminler boyutu nedeniyle hasarın sıfır ya da çok az olduğu yönünde.

Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi, konuyla iligli yaptığı paylaşımda 14:34'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 derinliğini ise 14.5 km olarak açıkladı. Depremin merkez konumunu da paylaşan kuruma göre olay Eceabat açıklarında gerçekleşti.

Her ne kadar sarsıntı 2023'teki 6 Şubat depremini anımsatsa ve insanların acı hatırları yeniden canlansa da bildirilen herhangi bir yıkım ya da can kaybı olmaması vatandaşlara bir nebze nefes aldırdı. Bir diğer merak edilen konu ise erken uyarı sistemlerinin çalışıp çalışmadığı.

Özellikle Google'ın erken uyarı sistemi deprem zamanında hayat kurtaracak kadar iyi çalışmasıyla bilinse de şimdilik kullanıcıların bu yönde bir raporlaması olmadı.

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