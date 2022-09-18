Çarşamba Günü Artemis I Testi Gerçekleşecek

Yeni roketini fırlatmak için yapılan iki başarısız girişimin ardından NASA, 27 Eylül'de Uzay Fırlatma Sistemi'ni test etmek için üçüncü bir denemeye hazırlanıyor. Fırlatma hazırlıklarının bir parçası olarak bu sefer NASA, son düzeltmelerin işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek için fırlatmadan birkaç gün önce ayrı bir kriyojenik gösteri testi gerçekleştirecek. Bu test bu hafta NASA tarafından canlı yayınlanacak ve test ve nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri aşağıda topladık.

Uzay Fırlatma Sistemi roketi hâlâ NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasındayken, yerinde düzeltmeler yapıldı ve testin 21 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Testten Ne Bekliyoruz?

Uzay Fırlatma Sistemi roketini ve Orion uzay aracını, ay etrafındaki mürettebatsız Artemis I görevinde başlatmaya yönelik önceki iki girişim, hidrojen sızıntılarıyla ilgili sorunlar nedeniyle iptal oldu. Roket yakıt olarak hem sıvı oksijen hem de sıvı hidrojen karışımı kullanıyor ancak sıvı hidrojeni roketin çekirdek aşamasına yerleştirmek iki seferdir problemlere yol açtı.

İlk fırlatma denemesi sırasında küçük bir sıvı hidrojen sızıntısı oldu ancak motorlarla ilgili sorunlar nedeniyle fırlatma iptal edildi. İkinci deneme sırasında daha ciddi bir sızıntı oldu ve bunu düzeltmek için yapılan birkaç girişim başarısız oldu.

O zamandan beri NASA mühendisleri, sızıntıdan etkilenen donanımın onarım çalışmalarını tamamladı. Başka bir sızıntı sorununu önlemek için tanklama testi, gerçek fırlatmadan önce her şeyin sorunsuz gidip gitmediğini test etmek için roketin tanklarının yakıtla dolu olmasını sağlayacak.

Yeni Testi Nasıl İzleyebiliriz?

Testi hemen yukarıdaki YouTube canlı yayınından veya NASA'nın web sitesine giderek izleyebilirsiniz. Testin ve yayının 21 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 14:15'de başlaması planlanıyor.