Casper tarafından düzenlenen Büyük Bahar Kampanyası, tüm hızı ile devam ediyor. Şirketin oyun tutkunlarına yönelik geliştirdiği performans ve güç odaklı Nirvana ve Excalibur modellerine yüzde 30'a varan indirimlerle sahip olma fırsatını kaçırmayın!
Casper Büyük Bahar Kampanyası Devam Ediyor!
Casper, Büyük Bahar Kampanyası kapsamında akıllı telefonlarda, tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kaçırılmaması gereken indirimlere imza attı. Yakın zamanda yeni bir akıllı telefon, tablet ya da oyuncu bilgisayarı almayı düşünüyorsanız, bu indirimlere göz atmanızı tavsiye ederim.
Teknolojik ihtiyaçları performanstan ödün vermeden karşılama politikası ile kullanıcıların gönlünde taht kuran Casper; dizüstü bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde geçerli Büyük Bahar Kampanyası ile yaza hazır bir şekilde girmenize olanak sağlıyor.
Kampanya Kapsamında İndirimde Olan Ürünlerden Bazıları
- Casper Excalibur G900
- Casper Excalibur G770
- Casper Nirvana S500
- Casper Nirvana X500
- Casper Nirvana X400
- Casper Nirvana C350
- Casper Via F20
- Casper Via G5
- Casper Via E4
- Casper Via L30
- Casper Via S48
Tabii ki buradaki modelleri dilediğiniz şekilde özelleştirebileceğinizi ve ihtiyacınız olan teknik bileşenlerle konfigüre edebileceğinizi hatırlatalım. Bu sayede bellek, işlemci ve ekran kartı gibi teknik bileşenleri ihtiyaçlarınız dahilinde özelleştirebilir ve size en uygun bilgisayarı yaratabilirsiniz.
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