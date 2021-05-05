Casper tarafından düzenlenen Büyük Bahar Kampanyası, tüm hızı ile devam ediyor. Şirketin oyun tutkunlarına yönelik geliştirdiği performans ve güç odaklı Nirvana ve Excalibur modellerine yüzde 30'a varan indirimlerle sahip olma fırsatını kaçırmayın!

Casper Büyük Bahar Kampanyası Devam Ediyor!

Casper, Büyük Bahar Kampanyası kapsamında akıllı telefonlarda, tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kaçırılmaması gereken indirimlere imza attı. Yakın zamanda yeni bir akıllı telefon, tablet ya da oyuncu bilgisayarı almayı düşünüyorsanız, bu indirimlere göz atmanızı tavsiye ederim.

Teknolojik ihtiyaçları performanstan ödün vermeden karşılama politikası ile kullanıcıların gönlünde taht kuran Casper; dizüstü bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde geçerli Büyük Bahar Kampanyası ile yaza hazır bir şekilde girmenize olanak sağlıyor.

Kampanya Kapsamında İndirimde Olan Ürünlerden Bazıları

Casper Excalibur G900

Casper Excalibur G770

Casper Nirvana S500

Casper Nirvana X500

Casper Nirvana X400

Casper Nirvana C350

Casper Via F20

Casper Via G5

Casper Via E4

Casper Via L30

Casper Via S48

Tabii ki buradaki modelleri dilediğiniz şekilde özelleştirebileceğinizi ve ihtiyacınız olan teknik bileşenlerle konfigüre edebileceğinizi hatırlatalım. Bu sayede bellek, işlemci ve ekran kartı gibi teknik bileşenleri ihtiyaçlarınız dahilinde özelleştirebilir ve size en uygun bilgisayarı yaratabilirsiniz.