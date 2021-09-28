Yemen'deki Cehennem Kuyusu'nun Gizemi Çözüldü!

Araştırmacılar, geçmişten bugüne kadar pek çok söylentiye yol açmış Cehennem Kuyusu'na ilk kez indi. Kimisine göre bir hapishane, kimisine göre bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı olan kuyunun altında yapılan gözlemler, bütün bunların çok aksini gösterdi ama hepsinden önce de geçmişten bugüne süregelen söylentilere son verdi.

Umman'dan araştırmacılar, Yemen'deki 112 metre derinliğe sahip kuyunun dibine inen ilk insanlar oldu. Asıl adı ile Berehut Kuyusu olarak bilinen kuyunun 30 m çapında ürkütücü bir girişi bulunuyor. Kuyu, Yemen'in El Mahra ilindeki çölün ortasında, sınıra yakın bir noktada yer alıyor. Ummanlı mağara kaşifleri, daha önce kuyuya girmiş olsa da asla dibine kadar inmemişti.

Cehennem Kuyusu'nun Dibinde Ne Bulundu?

Geçen hafta OCET'ten (Omani Caves Exploration Team) 10 kişilik bir araştırma ekibin 8 üyesi kuyunun dibine kadar inerken geride kalan iki üye ise yukarıda kaldı. Yukarıdaki iki üyeye ise kuyunun etrafında dönen söylentilere rağmen küçük ve meraklı bir kalabalık eşlik etti. Ekibin kuyunun dibine inişinin bir videosu BBC tarafından paylaşıldı.

OCET ekibinin bir parçası olan, Umman'daki Alman Teknoloji Üniversitesi'nde jeolojog Mohammed al-Kindi, Fransız haber ajansı AFP'ye yapmış olduğu açıklamada, "Bunu yapmaya bizi iten şey tutkuydu" dedi.

Araştırmacılar, kuyunun dibinde şelaleler, yılanlar, ölü hayvanlar, dikitler bulduğunu söyledi ancak başka bir yere açılan bir kapı bulamadı.

Berehut Kuyusu'nun yaşı şu anda bilinmiyor ancak AFP'ye göre kuyu milyonlarca yıldır varlığını koruyor. Kuyunun çevresinde yayılan mitlerin çoğu, kuyuyu cinler veya cinler için yapılmış bir hapishane ile ilişkilendiriyordu.

Bazı insanlar ayrıca çok yaklaşılması halinde kuyunun insanları içine çekebileceğine inanıyordu. Ayrıca bazı kesimler tarafından da boşluktaki deliğin Dünya'yı yok edebilecek bir süper yanardağ olduğuna inanılıyordu.

Geçmişte orada yaşamış insanlar nispeten büyük delikten bir koku geldiğini de söyledi. Bu da Cehennem Kuyusu olarak bilinen Berehut Kuyusu'nun cehenneme açılan bir kapı olduğu ile ilgili söylentilerin yayılmasını bir hayli kolaylaştırdı.

Gerçekleştirilmiş olan araştırma sayesinde kuyunun dibinde bulunanlara bakılacak olursa bütün bu söylentilerin aslı hiçbir zaman olmadı. Araştırmacılar, kuyunun Dünya'yı yok edecek kadar güçlü bir süper yanardağ olduğu ile ilgili bilimsel bir kanıt da bulamadı. Kuyuda şelale, yılan, dikitler ve ölü hayvanlar dışında hiçbir şeye rastlanamadı.