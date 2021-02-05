Cengiz Han Ölümünün Sırrı Ortaya Çıkmış Olabilir!

Bilim insanlarının Cengiz Han ölümünün sırrını ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalar bir sonuca varmış olabilir. Gerçekleştirilen araştırmaya göre Moğol hükümdarının ölümü zehir veya hançer darbesinden değil, başka bir şeyden kaynaklanıyor.

Cengiz Han Ölümünün Sırrı Nedir?

IndyTurk'teki habere göre bilim dünyasında ünlü Moğol hükümdarı olan Cengiz Han'ın neden öldüğünün sonunda bulduğu düşünülüyor. Yeni yapılan bir çalışmaya göre Moğol İmparatorluğu'nun kurucusunun ölüm nedeni hıyarcıklı veba olabilir. Araştırmacılara göre Cengiz Han'ın ailesinden ölümü sır gibi saklamaları istendi.

1162'de Börcigin boyunda dünyaya gelen Cengiz Han, 1206'da Moğol İmparatorluğu'nu kurmuş ve 1227'de ölmüştü. Moğol İmparatorluğu'nun hükümdarı öldükten sonra geride kalan imparatorluğun o zamanlarda Roma İmparatorluğu'ndan 2,5 kat daha büyük olduğu biliniyor. Genetik mirası o kadar büyüktü ki 2003'te yayımlanan bir araştırmaya göre dünya genelindeki yaklaşık 200 erkekten 1'inin Cengiz Han'ın doğrudan torunu olabilir.

Cengiz Han'ın sahip olduğu üne rağmen ölümü bir sır olmaya devam etti. Hükümdar, araştırmacıların iddialarına göre Moğolların 20 yıldan uzun bir süre boyunca mücadele verdiği Batı Şia'yla savaşının önemli bir noktasında öldüğünden ötürü o dönemde Cengiz Han'ın ailesine ve onu takip edenlere ölümünün bir sır gibi saklanması talimatı verildi.

Cengiz Han'ın ölümünün bir sır olarak kalması, onun ismini lekelemek isteyen düşmanlarının ortaya bir dizi söylenti atmasına sebebiyet verdi. Bu söylentiler içerisinde hançerlenme, ok ile yaralanma ve bunun sonucunda kan kaybından hayatını kaybetme ve attan düşme gibi söylentiler yer aldı.

Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Derneği tarafından yayımlanan yeni bir çalışmada söz konusu söylentilerin hükümdarın vefatının üzerinden çok uzun bir zaman geçtikten sonra ortaya çıktığı ifade edildi. Avustralya'da yer alan Flinders Üniversitesi'nden paleopatolog ve çalışmanın ortak yazarı olan Francesso Galassi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Çin'in krallarının ve imparatorlarının ölümleri çoğunlukla efsaneler ile karıştırılıyor. Bulaşıcı hastalıklar gibi yaygın durumları düşünmek daha uygun olsa da bu istisnai kişilere, heyecan verici, olağanüstü ölüm nedenleri atfedilir ancak genelde bu efsaneleri destekleyecek yeterli kanıt yoktur."

Çalışmanın bir diğer yazarı Wenpeng You, Cengiz Han'ın öldüğünde dahi hâlâ çok güçlü olduğunu, astlarından oldukça saygı gördüğünü ve kendisine çok iyi bakıldığını aktardı. Ona göre bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda suikast veya zehirlenmesi ile ölebileceği çok mümkün görünmüyor.

Çalışmanın bir diğer yazarı olan Maciej Henneberg, Live Science'a yaptığı açıklamada, Cengiz Han'da görülen semptomların o dönem içerisinde yaygın olarak görülen hıyarcıklı vebanın semptomları ile eşleştiğini keşfettiklerini belirtti.

Semptomlar her ne kadar kesişmiş olsa da Cengiz Han'ın bedenine ulaşılamadığından ötürü bu tür araştırmalarla kesin bir sonuca varılamıyor ve bütün bunlar basit bir tahmin olarak kalıyor. Peki, siz Cengiz Han'ın ölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.