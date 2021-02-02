E-Posta Gönderebilen Ispanak Yetiştirildi!

Bilim insanları, e-posta gönderebilen ıspanak yetiştirmeyi başardı. İçerisinde özel teknoloji barındıran ıspanaklar, mayın gibi patlayıcıları tespit edebiliyor ve bilim insanlarına e-posta aracılığı ile sinyal yollayabiliyor. E-mail yollayabilen ıspanaklara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

E-Posta Gönderebilen Ispanak Hayat Kurtarabilir

Bir bilim kurgu filminden bir sahneymiş gibi gelebilir fakat bilim insanları e-posta yollayabilen ıspanak yetiştirmeyi başardı. Euronews'teki habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görevli mühendisler, nanoteknoloji sayesinde ıspanakları patlayıcı maddeleri tespit edebilen sensörlere dönüştürdü. Bu bitkilerin bilgileri kablosuz olarak bilim insanlarına geri iletebilmesi mümkün hale getirildi.

Ispanak kökleri, kara mayınları gibi patlayıcılarda sıklıkla bulunan bir bileşik olan aromatik nitronun varlığını tespit ettiği takdirde bitki yapraklarında yer alan karbon nanotüpler sinyaller oluşturmaya başlıyor. Söz konusu sinyaller, bir süre sonra kızılötesi kamera tarafından okunuyor ve hemen ardından bilim insanlarına bir e-posta gönderiliyor.

Bu deney, tesislere elektronik bileşenler ve sistemler mühendisliğini içeren daha geniş bir araştırma alanının parçasıdır. Ispanaklarda kullanılan teknoloji, "bitki nanobiyonikleri" olarak biliniyor ve bu teknoloji, etkin bir şekilde bitkilere yeni işlevler kazandırma sürecidir. Araştırmayı yöneten profesör Michael Strano, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Strano, bitkilerin çok iyi analitik kimyagerler olduğunun altını çizdi.

Prof. Strano, bitki nanobiyonik araştırmalarının ilk aşamalarında bitkilerin kara mayını gibi patlayıcıları tespit edebilmesi için nanopartikülleri kullandıklarını söyledi. Bilim insanları bitkilerin fotosentez yapma şeklini değiştirdi. Böylece patlamaya ve yanmaya neden olan niktik oksit tespit edildi. Bitkilerin çevreye çok duyarlı olduğunu belirten Prof. Strano, bitkilerin insanlardan çok önce kuraklık olacağını bildiklerini, toprak özelliklerinde ve su potansiyelindeki küçük değişiklikleri dahi tespit edebildiklerini açıkladı.

American Üniversitesinde görevli bilim insanları, ıspanağın yapraklarını nano karbona dönüştürülmesinin metal hava pillerini ve yakıt hücrelerini daha verimli hale getirmeye yardımcı olmak için bir katalizör görevi görebileceğini keşfetti. Metal hava pilleri, akıllı telefonlar gibi eletronik ürünlerde yaygın olarak bulunan lityum iyon pillere göre enerji bakımından daha verimli bir alternatiftir. Ispanakların karbon bazlı katalizörler üretebildikleri belirtildi.

Söz konusu çalışmayı yöneten Profesör Shouzhong Zou, "Bu çalışma, doğal kaynaklardan bir oksijen azaltma reaksiyonu için sürdürülebilir katalizörlerin yapılabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Ispanak, katalizör görevi gören bileşiklerde önemli elementler olan demir ve nitrojenin çok fazla olması nedeniyle özel olarak seçildi. Bu çalışmanın amacı patlayıcıları tespit etmek olsa da Strano ve diğer bilim insanları, araştırmacıları çevre koşulları konusunda uyarmak için kullanılabileceğine inanıyor.