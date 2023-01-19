ChatGPT'nin Geliştirme Süreciyle İlgili Akılalmaz Gerçekler Ortaya Çıktı!

Aylardır internetin en büyük gözdesi hâline gelen yapay zekâ sohbet botu ChatGPT'nin geliştirme süreciyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. ChatGPT'nin geliştiriciliğini üstlenen OpenAI firmasının ChatGPT'yi daha güvenli hâle getirmek için Kenyalı işçileri saatte 2 dolardan daha az fiyata çalıştırdığı belirtildi.

ChatGPT bildiğiniz üzere olabildiğince güvenliği önemseyen ve güvenli cevaplar vermesi için programlanan bir sohbet botu. Geçtiğimiz süreçte bir şekilde bu tip durumlar aşılarak kendisinden hırsızlığın nasıl yapılacağı gibi pek çok kötü niyetli cevaplar alınabildi ancak geliştirme sürecinde şirket bunları minimuma indirmeyi amaçlıyordu.

Bu plan doğrultusunda binlerce satırlık metinleri tek tek kontrol ederek filtrelemeleri için Kenyalı işçileri çalıştırdığı ortaya çıkan şirketin bu denli zorlu bir işte işçilere saatte 2 dolardan daha az ödeme yaptığı ortaya çıktı. Üstelik filtreleme yapmaları gereken veriler arasında çocuk ve hayvan istismarı, cinayet, intihar ve işkence gibi oldukça hassas içerikler yer alıyordu.

Kenyalı İşçiler Saati 2 Dolardan Az Ücrete Çalıştılar

Peki tüm bu olayların başlangıcı neye dayanıyor? Şirket metinleri filtreleme ihtiyacı duymasının ardından gelişmekte olan ülkelere "etik" ve "saygın dijital çalışma alanı" sağladığını iddia eden ABD merkezli veri filtreleme şirketi Sama'yla ortaklık kurdu. Sama da bu iş için Kenya'daki veri filtreleme işçilerini işe aldı ve bu çalışma sohbet botunun herkese açılabilecek kadar güvenli hâle getirilmesinde büyük rol oynadı.

Bu süreçte OpenAI şirketinin bu zorlu çalışma koşullarından ne yazık ki haberi yoktu ancak TIME'a konuşan bir Kenyalı çalışan, "Küçük bir çocuğun yanında bir köpekle cinsel ilişkiye giren bir adamın ayrıntılı tasvirini okudum ve tekrarlayan kabuslar gördüm." ifadeleriyle çalışmış oldukları zorlu koşulları özetlemiş oldu.

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