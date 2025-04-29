Google'a Rakip Oluyor: ChatGPT'nin Yeni Özelliği Kullanıcılara Sunuldu!

OpenAI, yapay zeka aracı ChatGPT'ye yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda artık ailemizden biri gibi olan yapay zeka kişiselleştirilmiş öneriler özelliğinin kapsamını biraz daha genişletti. Konuyla ilgili gelişmeler Google'ı biraz rahatsız etmiş olabilir. İşte konuyla ilgili detaylar...

ChatGPT Sizin Yerinize Karar Verip Alışveriş Yapacak!

OpenAI, ChatGPT’ye entegre ettiği alışveriş özelliğiyle kullanıcı deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Şirket, bu özellikle birlikte ürünlerin fiyat bilgileri, kullanıcı yorumları ve açıklamalarına dayalı içerikleri üçüncü taraf kaynaklardan toplanan yapılandırılmış verilerle sunmaya başladı.

En dikkat çekici detay ise sistemde herhangi bir reklam gösteriminin olmayacak olması. Ayrıca bahsi geçen özellik ChatGPT'nin GPT-o4 modeliyle entegre olarak geliyor. Ancak burada önemli bir detay var. Çevrim içi alışveriş özelliği ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuldu.

OpenAI yetkilileri, bu yeni özellikle birlikte kullanıcıya daha sade, temiz ve doğrudan bilgi veren bir arama deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ürün tavsiyelerinde veya karşılaştırmalarda satın alma bağlantılarından komisyon alınmayacağını, ortaklık geliri elde edilmediğini de özellikle vurguladılar.

Şirket bu yaklaşımıyla kullanıcı güvenini öncelikli tutuyor. Yeni alışveriş sistemi, geçtiğimiz yıl duyurulan ChatGPT web arama özelliğinin doğal bir devamı niteliğinde.

OpenAI’nin verdiği bilgilere göre yalnızca geçtiğimiz hafta içinde 1 milyardan fazla arama ChatGPT üzerinden gerçekleştirildi. Artan ilgi, şirketi Google gibi arama motorlarıyla doğrudan rekabet edebilecek daha kapsamlı bir yapı kurmaya teşvik etti. OpenAI, alışveriş özelliğini yalnızca ticari değil aynı zamanda etik bir alternatif olarak da konumlandırıyor.

Reklamsız ve tarafsız arama yapısını korumayı hedefleyen bu sistem, kullanıcıların alışveriş kararlarını herhangi bir ticari yönlendirmeye maruz kalmadan verebilmesine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, yalnızca ihtiyaç duydukları ürün bilgisini edinip tercihini kendi kriterlerine göre yapabiliyor.Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...