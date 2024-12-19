Artık Mesajlaşacağınız Biri Var: ChatGPT, WhatsApp'a Geldi

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’nin kullanım alanlarını ve erişilebilirliğini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise ChatGPT’yi WhatsApp üzerinden erişilebilir hale getirmek oldu. WhatsApp’ta bir işletme hesabı olarak yer alan OpenAI, kullanıcıların uygulama içinde tıpkı bir arkadaşlarıyla mesajlaşıyormuş gibi ChatGPT ile etkileşime geçmesine imkan tanıyor.

ChatGPT, WhatsApp'a Geldi

WhatsApp üzerinden ChatGPT kullanmak ise oldukça basit. Tek yapmanız gereken "+1 (800) 242-8478" bu numarayı kaydetmek ve "Yeni Sohbet" menüsünden ilgili profile ulaşmak. Belirtmekte fayda var ki mevcut OpenAI hesabınızı bu versiyona bağlamak şimdilik mümkün değil.

Bu nedenle ChatGPT'nin ücretsiz bir sürümünü kullanmak durumundasınız. Ayrıca kullanılan eski GPT4 modeli olduğu için 2022 sonrası bilgilere erişmeniz de mümkün değil. Doğal olarak görsel oluşturma ve internete bağlanmak da mümkün değil. Bunlar için ChatGPT'nin uygulamasını indirmeniz gerek.

Ayrıca biraz da yavaş olduğunu da belirtmekte fayda var. Ancak tüm bunları bir kenara bırakırsak, ChatGPT'nin WhatsApp üzerinde de iyi çalıştığını söylememiz mümkün. İlerleyen zamanlarda bu entegrasyonun gelişip premium özellikleri erişim gelip gelmeyeceği de şimdiden merak konusu.

Yine de Meta'nın da kendi yapay zeka servisleri üzerinde çalıştığını ve ChatGPT'nin kendi uygulaması üzerinde hakimiyet kurmasını istemeyeceği için bu tip gelişmelerin hiç yaşanmayacağı ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda var.