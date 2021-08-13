Chrome Gizli Mod İçin Sekme Kilitleme Özelliği Geliyor!

Chrome gizli mod için özel bilgilere başkaları tarafından erişilmesinin tamamen önüne geçecek bir özellik test ediliyor. Kullanıcı eğer Android akıllı telefonla banka hesabını ya da kişisel bilgilerinin ortaya çıkması muhtemel bir web sitesini kontrol etmek zorunda olursa açık gizli sekmelerin güvende kalmasını sağlamak için Google'ın kullanıcılara sunacağı yeni özellikten yararlanabilir.

Yeni özellik, Google Chrome'un Android uygulamasına isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilecek bir biyometrik kimlik doğrulaması getiriyor ancak yeni özelliğin normal bir şekilde kullanılabilmesi biraz zaman istiyor.

Chrome Gizli Mod Sekme Kilitleme Nasıl Yapılır?

Google Canary 94'e eklenen ve "flags" bölümünden etkinleştirilebilen yeni seçenek, kullanıcıların gizlilik bölümünden açık sekmeleri kilitlemesine olanak tanıyor. Kullanıcıların bir gizli sekmeyi kilitlemesi için takip etmesi gereken adımlar şunlar:

Chrome uygulamasını açın.

Ayarlar bölümüne gelin.

Gizlilik ve güvenlik bölümünü açın.

Bu bölümde yeni özellik kullanıcının isteğine bağlı olarak etkin hale getirilebilir.

Yukarıdaki adımlar özellikle akıllı telefonunu bir başkasına veren kişi için son derece yararlı olabilir. Kullanıcının telefonunda birkaç gizli sekme açıksa ve bu sekmelerde başkasının görmesini istemeyeceği kadar özel bilgiler yer alıyorsa mevcut sekmeleri kilitleme yoluna başvurabilir.

Telefonunu verdiği kişi söz konusu sekmeleri açmaya çalışırsa biyometrik doğrulama adımından geçmesi şart koşulabilir. Kullanıcı, kimlik doğrulamasını geçemeyeceği için kullanıcı tarafından kilitlenen sekmelere de erişim sağlayamaz. En nihayetinde kullanıcının tüm bilgileri güvende kalmaya devam eder.

Android kullanıcıları, yeni özelliği şu anda Chrome Canary'de bile kullanılamıyor ancak özelliğin kullanıma sunulduğunda nasıl çalışacağı biliniyor. Kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde önceden açık olan gizli sekmeler için kullanıcıdan kimliğini doğrulaması isteniyor. Bu sekmeler, kimlik doğrulanana kadar kullanıcıya gösterilmiyor. Kullanıcı eğer kimliğini doğrularsa kimlik doğrulamasından önceki oturumda açık olan sekmeler gösteriliyor.

Android kullanıcıları, özellik geniş çaplı olarak kullanıma sunduğunda yukarıda yer alan adımları takip ederek yeni özelliği etkin hale getirebilir ve başkaları tarafından erişilmemesini istediği sekmeleri kilitleme yoluna başvurabilir. Yeni özelliğin tam olarak ne zaman bütün kullanıcıların deneyimine sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor fakat özelliğin çıkış tarihi ile ilgili tahminler genellikle eylül ayını gösteriyor.