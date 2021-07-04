Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın İlk İfadesi Ortaya Çıktı!

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın ön görüşmedeki ilk ifadesi gün yüzüne çıktı. Tosuncuk lakabı ile bilinen Aydın, dün akşam Brezilya'dan Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Aydın'ın ifadesine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın, Borçlarını Ödeyeceğini Söyledi

2018'in başlarında Türkiye'deki çok sayıda vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Sao Pauolo eyaletinde teslim olmuştu. Dün sabah 09.50'de alınan Aydın, dün akşam saat 22.10 civarında Türkiye'ye getirilmişti. Aydın hakkında ilk olarak dört gün gözaltı süresi uygun görüldü.

TRT Haber'deki habere göre Tosuncuk lakabı ile tanınan Mehmet Aydın'ın öngörüşmedeki ilk ifadesi ortaya çıktı. Aydın, borçlarını ödeyeceğini ifade etti. Borcu kadar alacakları da olduğunu belirten Aydın, borcunun büyük bir bölümünü ödediğini de belirtti.

Mehmet Aydın'ın Brezilya'dan gelirken yanında firması ile ilgili belgelerin yanı sıra alacaklıların yer aldığı bir liste de getirdiği ileri sürüldü. "Neden teslim oldun?" sorusunu yanıtlayan Aydın, ailesi ile sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini ve ayrıca yurt dışındaki çevresinde de zorluklar çıkarıldığını ifade etti.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Sözcü'ye görüntülü olarak yaptığı açıklamada kendi hür iradesi ile en kısa süre içinde Türk yargısına teslim olacağını ifade etmişti. Aydın, Sözcü ile paylaştığı videoda kısa bir sürenin ardından ülkedeki Türk elçiliğine gideceğini söylemişti. Mehmet Aydın videoda ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum."

2018 yılının başlarında Türkiye'deki çok sayıda vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün (Uluslararası Polis Komisyonu) "Most Wanted" (En Çok Arananlar) listesinde yer alıyordu. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre 1991 yılında doğan Aydın, suçunu finans etmek için organizasyon kurma, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığı ile hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasasının ihlali suçlamaları ile aranıyordu.