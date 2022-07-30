Çin'in Kontrolden Çıkan Roketi Dünyaya Geri Döndü

Geçtiğimiz günlerde Çin tarafında yaşanan bir gelişme, uluslararası uzay planlarına zarar verebilecek tehlikeye ulaşmıştı. NASA yetkililerin izlediği eski bir fırlatmadan kalan roket, Dünya'nın alçak yörüngesine girdi. Bugün ise Çin roketinin Dünya'ya düştüğü bilgisi doğrulandı.

Henüz roketin nereye düştüğü ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Çin anakarası dışındaki bir alana düştüğü tahmin edilen roketin herhangi bir insan yerleşimi üzerine düşmüş olabileceği düşünülüyor. ABD Uzay Kuvvetleri'nin bildirdiğine göre Malezya'nın Bintulu sahil kısmından alçak yörüngeye tekrar giriş yapan uzay çöpü, Filipinler'den Malezya'ya kadar uzanan büyük bir alanda Dünya'ya çarpmış olabilir. Amatör olarak kayda alınan roket parçalarının düşüşü, bölgede yaşayan insanlara korku dolu anlar yaşattı.

Çin'den Roket Hakkında Herhangi Bir Açıklama Gelmedi!

Çin'in kendi uzay istasyonunu kurmak amacıyla başlattığı fırlatma programından kaldığı düşünülen Long March 5B roketi, fırlatmadan kısa bir süre sonra Çin'in ihmali sonrasında hem uydular hem de Dünya'da yaşayan insanlar için tehlike oluşturabilecek alçak yörüngeye girdi.

Böylesine ağır yük taşıyan roketler normalde planlı bir şekilde halka açık olmayan alanlara düşürülür ve yetkililer tarafından roketin rotası izlenir. Uluslararası güvenliğin korunabilmesi için diğer tüm ülkelere roketin rotası hakkında bilgi verilir. Fakat son yıllarda son derece gizli uzay çalışmaları yürüten Çin, NASA veya diğer hiçbir ülkenin uzay kurumuna roketin rotasıyla ilgili bir bilgi vermedi. Amatör astronomlar ve NASA tarafından kontrolden çıktığı tespit edilen roket, altı gün önceki fırlatmadan beri izleniyordu. Geçtiğimiz senelerde benzer bir roketi yerleşim alanına düşen Çin, tüm ülkelerin uzay çalışmalarını tehlikeye atıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NASA yöneticisi Bill Nelson, "Çin Halk Cumhuriyeti Long March 5B roketlerinin Dünya'ya geri düşmesi hakkında yörünge bilgisi paylaşmadı. Uzay yolculuğu yapan tüm ülkeler, uzay yürüşü için en tehlikeli uzay çöplerinden olan 5B gibi roketleri izlemeli ve potansiyel çarpmalara karşı diğer ülkelerle bilgi paylaşımı yapmalı. Bunu yapmak, Dünya'da yaşayan insanların ve uzayda çalışmalar yapan personel ve uyduların güvenliği için son derece önemlidir." dedi.

Çin tarafından ise roketin düşmesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Uzmanlara göre olayı hızlıca kapatma ve olası teknoloji hırsızlığına karşı roket parçalarının tespiti çalışmalarına çoktan başlayan Çin, uluslararası camiada hatalarını duyurmak istemiyor.