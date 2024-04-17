Çocuklar İçin Yeni Tehlike: Aileler Bu Uygulamaya Dikkat Etmeli!
Daha çok çocuklar tarafından kullanılan uygulamanın yeni bir tehdit oluşturması gündeme geldi. Aileler bu uygulamaya karşı dikkatli olmalı. İşte detaylar!
Günümüzde sosyal medya kullanım yaşının son derece düşmüş olması, özellikle küçük yaştaki çocuklar için oldukça tehlikeli bir hal almaya başladı. Son dönemde yükselişe geçen ve sıkça ismi duyulan bir uygulama, şok edici bir haberle gündeme geldi.
Daha çok çocuklar tarafından kullanılan Simsimi adlı uygulamaya yetişkinlerin de kendilerini çocuk gibi gösterecek profillerle kayıt oldukları ortaya çıktı. Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal da bu durumun ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Simsimi Uygulaması Çocuklar İçin Riskli Olmaya Başladı
Ailelerin çoğu zaman çocuklarını "oyalamak" için telefonu veriyor olması, küçük yaştaki çocukların sosyal medyada kendilerine ait profil oluşturmalarına yol açıyor. Ancak, kendine ait telefonu olan küçük çocuklar, kendilerine karşı olan bu tarz tehditleri fark etmekte güçlük çekebilir.
Uzmanlar, ailelerin bu konuda daha dikkatli olmasını ve çocuklarının psikolojilerinde bir değişiklik olup olmadığını da takip etmelerini söylüyor. Çünkü çocuklar, bu uygulamalar aracılığıyla istismara maruz kalabiliyor.
Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Hem yaşı küçük olmasına rağmen yaşını küçük göstererek bu platformu çocuklarımız kullanabiliyor daha da kötüsü yaşı büyük olmasına rağmen kendisini çocuk gibi göstererek yetişkinler özellikle sapkın düşünceler içerisinde olan yetişkinler bu programı kullanabiliyorlar. Eğer cinsel içerikli yazışmalar oluyor ise bazı talepler oluyorsa bu kişilerin pedofili olma ihtimali yüksek."
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