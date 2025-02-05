Çocuklara Sosyal Medya Kısıtlaması Yolda: İki Kademeli Düzenleme Olacak

Çocuklara uygulanacak sosyal medya düzenlemesine dair yeni gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye dair bazı detaylar paylaştı. Açıklamaya göre düzenleme iki farklı kademe içerecek.

Sosyal Medya Kısıtlamasının Detayları Belli Oldu

Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarını belirten Bakan Göktaş, çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak istediklerinin altını çizdi. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine dair de bilgiler verdi.

Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklar için ayrı olmak üzere iki farklı kademe olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Bakan Göktaş, "Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz" dedi ve şu şekilde devam etti:

"İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."

Sosyal Medya Temsilcileri ile Görüşülecek

Yakın zamanda sosyal medya platformlarının temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" sözlerine yer verdi.