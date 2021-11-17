Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (17 Kasım)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Ücretsiz uygulamalar sayıca çok fazla olsa da bu uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılara göre büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da vardır. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda bu durum söz konusu değildir. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Listedeki ücretsiz mobil oyun ve uygulamaları indirmeden önce dikkate almanız gerekenler:

Cihazınızda boş alan olmayabilir. Bu nedenle indirme işlemini başlatamıyorsanız akıllı telefonunuzda çok yer kaplayan uygulamalardan birini geçici bir süreliğine silin, onun yerine listedeki uygulama ya da oyunlardan birini indirin. İndirdiğiniz bu uygulama ya da oyunu artık silseniz bile gelecekte onu tekrardan ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Listedeki uygulamalar sadece kısa bir süreliğine ücretsizdir. Bu, uygulamaların zamanla normal fiyat etiketi ile satıldığı hale geri dönebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle kullanıcıların listeden beğendiği oyun veya uygulamaları hızlıca indirmesinde fayda var.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Reminder Pro: Yapacağınız işleri sık sık unutur musunuz? Bir hatırlatıcı kullanmak, sizi bu sorundan kurtarabilir. Uygulama, önemli görevlerinizi bir daha asla unutmayacağınızı iddia ediyor. Uygulamada yapılacaklar için bir liste oluşturabilir ve uygulamanın bunları size hatırlatması için bildirimlerin devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Okul ödevleri, toplantılar, günlük görevler, faturalar, ilaçlar, etkinlikler, doğum günü, yıl dönümü... Amacınız ne olursa olsun, uygulama sizin için önemli olan hiçbir şeyi unutmamanızı sağlıyor.

Passwords-Manager-Pro: Başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken şifre yöneticisi Passwords-Manager-Pro, şifrelerinizi kaydedebilmenize olanak tanır. Böylelikle hesaplarınızın şifrelerini hatırlama konusunda problem yaşamazsınız. Uygulamada şifreler AES-256 şifreleme teknolojisi ile saklanır. Şifreleri kategoriler halinde kaydedebilirsiniz. Bu sayede şifrelerinize kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Parmak izi desteğine sahip olan uygulama, içe ve dışa aktarma özelliği mevcut.

Manual Camera DSLR: Bu uygulama ISO, deklanşör hızı, pozlama ve diğer özellikler üzerinde tamamen manuel kamera kontrolü ile akıllı telefonunuzu profesyonel bir kameraya dönüştürür.

Memorize - Learn IELTS: GRE ve GMAT kelimelerini öğrenmek ve ezberleyebilmenize olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir uygulamadır. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada çok sayıda bilgi kartı bulunuyor.

Task Destroyer: Bu uygulama, gün içerisinde yapmanız gereken işleri eklemenize olanak tanır. Yapılacaklar listesi hazırlamayı oyunlaştıran Task Destroyer'da uzay gemisi ile tamamladığınız işleri yok edebilirsiniz.

120X Duplicate File Remover Pro: Bu uygulama sayesinde akıllı telefon veya tablette yer alan aynı dosyaları tespit edebilir ve kaldırabilirsiniz. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst düzeye çıkaran uygulama normalde 54,99 TL fiyat etiketine sahip fakat kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Heroes Infinity Premium: Android cihazda oynamak için bir aksiyon rol yapma oyunu arıyorsanız Heroes Infinity Premium isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Normalde 2,29 TL fiyat etiketine sahip olan mobil oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Super Runner Pro: Koşu oyunlarını seven oyunculara hitap eden Super Runner Pro'da amaç hiçbir engele çarpmadan altınları toplamaya çalışmaktır. Oyunda çeşitli karakterler bulunuyor.

Extreme Mini Fun Car Racing 3D: Araba yarışı türündeki oyunda parkurlarda birçok engel bulunuyor. Engelleri aşarak parkuru birinci olarak tamamlamaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan yapımda çeşitli araçlar mevcut.

Tomb Hunter Pro: RPG ve aksiyon ögelerine sahip olan Tomb Hunter Pro'da pek çok silah bulunuyor. Macera türünü seven oyunculara hitap eden yapım, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Emoji Match: Bulmaca türünü seviyorsanız Emoji Match isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Çok sayıda bulmacaya sahip olan oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Math games for Kids - Multiplication Table Pro: Çocuklar için bir matematik oyunu olan Math games for kids - Multiplication Table Pro, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda yer alan soruların verilen süre içerisinde yanıtlanması gerekiyor. Söz konusu matematik oyunu 6-12 yaş arasındaki çocuklar için uygun.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

ACDSee Pro: Kamera uygulaması ile fotoğraf düzenleyicisini birleştiren ACDSee Pro, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulama üzerinden fotoğraf çekebilir ve ardından düzenleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Starlight - Explore the Stars: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuzun kamerasını gök yüzüne tutarak yıldızlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca gezegenler hakkında da bilgiler bulunuyor.

AlphaBlur Image Effects: Bu uygulama, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları bulanık hale getirmenize olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, 5 üzerinden 4,8 yıldıza sahip. Uygulama içi satın alımın yer aldığı AlphaBlur Image Effects'i kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Captime - Crossfit Timer: Kullanımı basit bir zamanlayıcı arıyorsanız Captime - Crossfit Timer isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Ses tanıma özelliğine sahip olan uygulama, özellikle profesyonel sporcular için oldukça kullanışlıdır.

DrawRun - Easily Start Running: Bu uygulama, koşularınızı bir harita üzerinde görüntüleyebilmenize olanak tanır. DrawRun ayrıca rotanın toplamda ne kadar mesafeye sahip olduğunu da gösterir.

Python 3: Kısa süreliğine ücretsiz olan Python 3 isimli uygulamayı cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. 4,1 puana sahip olan uygulama 37 kişi tarafından derecelendirildi.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)