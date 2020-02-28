Corona Virüsü Van Ekonomisini Vurdu

Birçok yerde etkili olan Corona virüsü, dünyanın dört bir tarafında can alıyor. Uzak Doğu'dan hemen sonra birçok ülkede Corona virüsü vakaları görülmeye devam ediyor. Bu virüsün vurduğu yerlerden birisi de Van oldu.

Bu virüs salgının tedirgin edici olarak ortaya çıktığı ülkelerden birisi de Türkiye’nin sınır komşusu İran. Ülkede 61 kişi corona virüsü salgını nedeniyle tedaviye devam ediyor. Virüs nedeniyle İran’da şu ana kadar 16 kişi öldü.

Corona virüsü turizm gelirlerini vuruyor

İran'da corona virüsü salgınının büyüyeceği korkusu hakim. Türkiye gibi ülkeler İran’da yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle özel önlemler alma kararında hemfikir.

Türkiye, İran’la olan sınır kapıları kapattı. İran ile Türkiye arasındaki uçuşlar ise tamamen durdu. Alınan önlemler, virüsün Türkiye’ye de yayılmasını önlese bile, İranlı turistlerin ziyaret ettiği şehirler için ekonomik olarak negatif bir tablo görmek mümkün.

Corona virüsü salgını sonrası Türkiye’nin aldığı önlemler, Nevruz Bayramı’nda Türkiye’ye gelecek turistlerin bundan vazgeçmesine sebep oldu. Denizli, Nevşehir ve İstanbul’da corona virüsü nedeniyle 30 bin kişi gelmekten vazgeçmişti. Van’da 150 bin kişilik rezervasyon corona virüsü sebebiyle iptal edilebilir.