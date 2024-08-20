Counter-Strike 2'de Bu Klavyeleri Kullanmak Yasaklandı!

Razer geçtiğimiz ay Huntsman V3 Pro klavye serisine Eş Zamanlı Karşıt Ana Yönler (SOCD) özelliğini ekledi ve hemen ardından bunu Wooting takip etti. Razer'ın Snap Tap, Wooting'in ise Snappy Tappy olarak adlandırdığı bu özelliğin Counter-Strike 2'de kullanılması yasaklandı.

Counter-Strike 2, SOCD Özellikli Klavyeleri Yasakladı

Yasağın detaylarına geçmeden önce bu özelliğin ne olduğunu en basit haliyle anlatmamız gerekiyor. Oyun oynarken klavyede D tuşuna bastığınızda karakteriniz sağa doğru hareket ediyor. Sola gitmesi için D'yi bırakıp A'ya basmanız gerekiyor. İki tuşa aynı anda bastığınızda karakteriniz olduğu yerde sabit bir şekilde kalıyor. SOCD özelliğine sahip olan klavyelerde ise D'yi bırakmadan A'ya basarak sola doğru hareket edebiliyorsunuz.

Oyuncuların reflekslerini düşündüğümüzde bir tuşu bırakıp diğerine basmak saniye bile sürmüyor ancak bu klavyeler ile daha hareketli hale gelerek diğer oyunculara karşı önemli bir avantaj elde etmek, milisaniyelerin önemli olduğu oyun dünyasında hile olarak kabul ediliyor. Oyuncuların forumlardaki tartışmalarına detaylı bir şekilde baktığımızda birçok kişinin bu özelliğin engellenmesini istediğini görüyoruz.

Valve konu hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Son zamanlarda bazı donanım özellikleri, manuel giriş ile otomasyon arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. Bu yüzden Counter-Strike'ta neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğuna dair net bir çizgi çekmeye karar verdik. Artık bu temel becerileri aşan otomasyona (komut dosyası veya donanım) izin vermeyeceğiz ve birden fazla eymei otomatikleştirdiğinden şüphelenilen oyuncular maçlarından atılabilir."

Yapılan testlerde SOCD kullanan oyuncuların Valve'ın resmi sunucularından atıldığını fakat henüz hesaplara ceza verilmediği görüldü.